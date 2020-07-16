Özel harekat polisi Muhammet Demir'in şehadet haberi Sivas'taki ailesine verildi
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Özel harekat polisi Muhammet Demir'in şehadet haberi Sivas'taki ailesine verildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, dün Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan özel harekat polisi Muhammet Demir'in şehadet haberi...

16.07.2020 10:21 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:27

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, dün Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan özel harekat polisi Muhammet Demir'in şehadet haberi Sivas'ta yaşayan ailesine ulaştırıldı.

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Muhammet Demir'in şehadet haberini, Mevlana Mahallesi'nde yaşayan babası İbrahim ve annesi Dilber Demir'e verdi. Şehidin babasının yaşadığı apartmana Türk bayrağı asıldı.

Metanetini koruyan 5 çocuk babası İbrahim Demir, sözün bittiği yerde olunduğunu söyledi.

Teröre lanet okuyan Demir, "Vatan için canım kurban olsun. Allah o lanetlerin başına bela ve musibet yağdırsın. Türkiye ve vatan düşmanı şerefsizler, vatanı ve milleti koruyan çocuklarımızı şehit ediyorlar. Yerin, göğün laneti onların tepesine yağsın. Allah onların yurtlarını ve yuvalarını dağıtsın." dedi.

Öte yandan, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, telefonla aradığı şehit babasına başsağlığı diledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan ile diğer il protokolü de şehidin baba evine gelerek aileye taziyelerini iletti.

Şehidin Afra adında 2 yaşında kızı olduğu öğrenildi.

Çatışmada 4 özel harekat polisi yaralanmış, Demir ile bir polis daha hastanede şehit olmuştu.

Özel harekat polisi Muhammet Demir'in şehadet haberi Sivas'taki ailesine verildi

Kaynak: AA

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