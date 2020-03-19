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Anadolu Lisesi, Sani Konukoğlu, Gaziantep, Güncel

(Özel haber) Öğrenciler maske ihtiyacı için harekete geçti

Gaziantep Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri maske üretmeye başladı.

19.03.2020 10:29 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:29
(Özel haber) Öğrenciler maske ihtiyacı için harekete geçti

Gaziantep Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri maske üretmeye başladı.

Çin'den başlayıp dünyada birçok ülkeye yayılan ve Türkiye'de de görülen korona virüsü salgını sonrası, maskeye olan talep yoğunlaşınca da stoklar azalmaya başladı. Piyasada bulunan maskelerin de yüksek fiyatlara satılması ve stokçuluğun artmasından dolayı meslek liseleri üretim için harekete geçti.

Özellikle okulların korona virüsü sebebiyle ara tatile girmesinin ardından Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giyim Üretim Teknolojileri Bölümü öğrencileri, öğretmenlerinin öncülüğünde maske üretimine başladı. İlgili bölümün öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 8 kişilik bir grup, atölyede maske üretiyor.

"4 meslek lisesinde maske üretimine başlandı"

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, 4 meslek lisesinde maske üretimi yapacaklarını ve çalışmalara başladıklarını belirterek, "Korona virüs salgını nedeniyle yaşanan maske ihtiyacı için şuan Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle maske üretimi yapıyoruz. Dün, Milli Eğitim Bakanlığı'nın almış olduğu kararla beraber biz de üretim provalarını uygulamaya koyduk ve çalışmalara başladık. Bu çalışmalarla Sağlık İl Müdürlüğü'nün istekleri doğrultusunda Gaziantep'in maske ihtiyacını karşılayacağız. Bu maske üretimlerini biz Gaziantep'te 4 meslek lisesinde yapacağız. Daha sonrasında ise giyim bölümü bulunan bütün okullarımızda üretime başlayacağız. Bizler üretime her şekilde devam edeceğiz. Türkiye'nin bu konudaki ihtiyacını ülke olarak karşılayabileceğimizi düşünüyoruz. Eğer ihtiyaç olursa maske konusunda dünyaya da destek oluruz" dedi.

"Korona virüse karşı maske üretiyoruz"

Maske üretimine katılan ve çalışmalarda etkin rol alan öğrencilerden Mustafa Yılmaz, "Türkiye'nin bu virüse karşı mücadelesine katkıda bulunmak için biz de Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak maske üretimi yapıyoruz. Üretimimiz yeni başladı ama seri üretim olması için de gerekli görüşmeler ve çalışmalar yapılıyor. Biz de maske ihtiyacını karşılamak adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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