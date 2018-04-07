Muş'ta Yaralanan Köpekler Tekirdağ'da Tedavi Altına Alındı

Muş'ta araç çarpması sonucu yaralanan iki köpek, hayvanseverler tarafından Tekirdağ'a getirilerek tedaviye alındı.

Muş'ta hayvanseverlerin sosyal medyada duyurdukları ilanlarda 2 köpeğin araç çarpması sonucu yaralandığını öğrenen Tekirdağ'da yaşayan hayvansever Esra Üstünyıldız, köpeklerin tedavilerini üstlendi. Tekirdağ'a getirilen köpekler Uzman Veteriner Hekim Ahmet Hamdi Küçük tarafından tedavi ediliyor.

"Yerde sürünür pozisyonda bulunmuş"

Köpeklerden bir tanesinin yerde sürünür pozisyonda bulunduğunu ve Esra Üstünyıldız'ın kendisine gelerek 'neler yapabiliriz?' dediğini ardından düşündüklerini belirten, Uzman Veteriner Hekim Ahmet Hamdi Küçük, "Muş'ta hayvanseverler tarafından bulunmuşlar. Bir tanesinin arka bacakları tutmuyor. Yerde sürünür pozisyonda bulunmuş. Diğerinde de arka bacağında topallık vardı, daha sonra sosyal medyada özelikle ilanlarla birlikte, birtakım girişimlerde bulunmuşlar. Burada Esra Hanım var, Esra hanım iletişime geçmiş, bu canlar için neler yapabiliriz diye. Oturup değerlendirmelerde bulunduk, sonra Muş'tan uçakla önce İstanbul'a getirildi ardından bana getirilerek tedavi pozisyonunu oluşturmaya başladık. Türkiye'nin birçok yerinden gelen canlar var. Muş'tan gelen var, Tokat'tan geldi birçok hayvan, Yozgat'tan geldi. Türkiye'nin birçok yerinde hayvanseverler tarafından tespit edilmiş yardıma muhtaç hayvanlar, bize her zaman ulaştırılabiliyor" dedi.

"Beraber almaya karar verdik"

Sosyal medyada ilanı gördüğünü ve ardından köpekleri alma kararı aldıklarını söyleyen Esra Üstünyıldız, "Yardım istiyorlardı, barınaktaydılar. Birkaç gün kimseden ses çıkmayınca bir arkadaşımla beraber biz almaya karar verdik. Bir dernek sağ olsun nakillerini halletti. Bize kadar ulaştılar şimdi tedavi olacaklar, tedavisi bittikten sonra yaşayabilecekleri uygun yerler bulacağız. İnşallah bundan sonra iyi olacak eski günlerine dönmeyecekler. Tedavi ettiğimiz hiçbir canı geri göndermiyoruz. Özelikle yaşayabilecekleri büyük çiftliklere, bakımları özel olan yerlere falan gidecekler. Bir yere yerleştireceğiz bu çocukları da. Havvaları sevin onların seslerini duyurabilecekleri bir bizler varız" ifadelerini kullandı.

Veteriner Hekim Küçük, köpeklerin tedavisinin devam ettiğini en yakın zamanda tedavi edilerek yürüyebileceklerini aktardı. - TEKİRDAĞ