ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Şubat 2022

İSTANBUL (AA) - 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretinin tarım ihracatına ivme kazandırması bekleniyor

Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Uysallı:

" Senegal'in gıda ürünlerindeki ithalat potansiyeli göstermektedir ki kuru baklagiller, irmik, nişasta, inülin, palm yağı, şeker mamulleri, kakao müstahzarları, unlu mamuller ve maya grubu için Türkiye ihracatçı olarak yüksek potansiyel taşımaktadır"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin:

"Senegal ile yapılacak ticaret anlaşması ve geliştireceğimiz ticaret diplomasisi, Afrika kıtasının batısındaki diğer ülkelerde de yeni ihracat köprüleri kurmamız açısından anlamlı ve ihracatımız için itici güç olacaktır"

(Zeynep Canlı/Ankara) ???????

2- Bakan Dönmez: "Yer altı gaz depolama kapasitesi 2023'te 10 milyar metreküpe ulaşacak"

"Bu yıl içerisinde Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişleme Projesi'ni tamamlayacağız"

"İnşaatı devam eden Saros Terminali'nde de sona yaklaşmak üzereyiz. Bu yıl içerisinde devreye alacağız"

(Firdevs Yüksel/ İstanbul )

3- Müsilaj, Marmara'daki mercan ve sünger popülasyonunu olumsuz etkiledi

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nur Eda Topçu:

"Dibe inen müsilaj ne yazık ki çok sayıda mercanı, süngerler de dahil bentik canlıları öldürdü. Dolayısıyla tablo şu anda çok üzücü"

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Topaloğlu:

"Dipte adeta katliam yaşanmış gibi bir durum söz konusu. Görüntüler bunu gösteriyor"

(Çiğdem Alyanak/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

4- İzmit Körfezi gemi kaynaklı kirliliğe karşı deniz uçağıyla gözetleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince İzmit Körfezi'nde 2007 yılından bu yana deniz uçağıyla yapılan denetimlerde 478 gemiye 54 milyon lira ceza kesildi

Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Meriç Deniz:

"Denetim sayılarımız artmasına rağmen ceza miktarı düşüyor. Bu da yaptığımız denetimlerin etkinliğini gösteriyor. Havadan denetimlere başladığımız süreçte yıllık 100 gemiye ceza keserken, 2021 yılına baktığımızda sadece 9 gemiye ceza uyguladık"

(Şengül Azbay/Kocaeli) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Borsada milyoner sayısı 35 bine dayandı

Geçen yıl yerli gerçek ve tüzel kişilerin toplam portföyü yüzde 45,8 artışla 555,1 milyar liraya çıkarken, bunun 294,3 milyar lirasını gerçek yatırımcıların yatırımları oluşturdu

Borsa İstanbul'da 1 milyon lira ve üzeri portföye sahip 34 bin 607 kişi, borsadaki yatırımcıların yüzde 1,52'sini oluşturuyor

(Murat Aslan/İstanbul)

6- YUM-BİR Başkanı Afyon, yumurta fiyatlarında artış tartışmalarını değerlendirdi:

"Ticaret Bakanlığının müfettiş görevlendirmesini destekliyorum çünkü ben üretici olarak zarar ediyorum, yumurtayı anca maliyetine verebiliyorum. Müfettişler bunu açığa çıkarır"

"(Birlikten Berekete Kazanan Türkiye Kampanyası) Üretim maliyetimiz korunduğu müddetçe sonuna kadar kampanyaya destek vereceğiz. Maliyetlerimiz yükselmediği müddetçe fiyatta artış beklemiyoruz"

(Deniz Çiçek/Ankara)

7- GRAFİKLİ - Türkiye'nin 27 yıllık sınai mülkiyet karnesi

1995-2021 döneminde yerli ve yabancı toplam sınai mülkiyet başvuruları 12 kattan fazla arttı

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan:

"Ülkemiz, dünyada son 27 yılda patent, faydalı model, marka ve tasarım başvurularında en fazla artış kaydeden ülkelerin başında geldi"

(Sevgi Ceren Gökkoyun/Ankara)