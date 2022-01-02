ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Ocak 2022

ANKARA (AA) - 6 Nisan 1920

1- İşçi, memur ve emeklinin gözü aralık ayı enflasyonunda

TÜİK tarafından yarın açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla 2021'in ikinci 6 aylık dönemine ait enflasyon rakamı da netleşecek

Bu rakam, işçi, memur ve emeklilerin ücret, maaş ve aylıklarına yapılacak zam oranlarında belirleyici olacak

(Özcan Yıldırım/Ankara)

2- ABD'de el konulan Türkiye'ye ait tarihi eserler bu ay yurda dönüyor

Amerikalı antik sanat eseri koleksiyoncusu Michael Steinhardt'ın evinde el konulan Anadolu kökenli kültür varlıkları, ocağın ilk yarısında Türkiye'nin New York Başkonsolosluğuna teslim edilecek

Geyik tipi riton, altından elbise aparatları, ana tanrıça idolü, dağ keçisi figürini, kuş idolleri, Kilia idolünün aralarında yer aldığı 14 eser, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Boz:

"(ABD'ye kaçırılan 5 bin yıllık Yıldız Avcısı idolü) Amerikan mahkemesinin bu eseri Steinhardt'a vermesi kararını temyize götürdük. Umuyoruz ki bu sefer adalet Türkiye açısından yerini bulacak. Bu eserin de dönüşünü hep beraber kutlayacağız"

(Eda Özdener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Kömürhan Köprüsü ve Tüneli ile 1 yılda 14 milyon lira tasarruf sağlandı

Elazığ-Malatya arasında geçen yıl hizmete alınan, ulaşımda konforu ve güvenliği arttıran Kömürhan Köprüsü ve Tüneli'nden 1 yılda 3 milyon araç geçti

Tır şoförü Yavuz Keleş:

"Modern bir köprü ve tünel, eskiye nazaran bin kat daha güzel"

Tır şoförü Turan Sabancı:

"Daha önce virajlı yollardan gidiyorduk, sıkıntı yaşıyorduk. Allah devletimizden razı olsun böyle bir hizmette bulunduğu için"

(İsmail Şen/Elazığ) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA - Son Dakika Haberleri

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