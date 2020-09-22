Kaza sonrası felç kalan kocasını 10 yıldır sırtında taşıyor
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Kaza sonrası felç kalan kocasını 10 yıldır sırtında taşıyor

Gaziantep'te yaşayan Fatma Bal, geçirdiği motor kazası sonucu iki ayağını da kaybeden eşi Abdullah Bal'ın günlük ihtiyaçlarını sırtında taşıyarak karşılıyor. İyi gününde de kötü gününde de eşini yalnız bırakmayan Fatma Bal, bu durumdan asla şikayetçi olmadığını söylüyor.

22.09.2020 10:02 | Son Güncelleme: 22.09.2020 10:48

Gaziantep'te yaşayan 55 yaşındaki Fatma Bal, 10 yıl önce bir kaza sonucu felç olan kocasını sırtında taşıyor. Eşinin günlük ihtiyaçlarını sırtında taşıyarak karşılayan Fatma Bal, kocasını bir ömür boyu taşımaya razı olduğunu ifade ediyor.

60 yaşındaki Abdullah Bal, 10 yıl önce bir motor kazası sonucu her iki ayağını da kullanamaz hale geldi. O günden sonra ise Fatma Bal, eşi Abdullah Bal'ın ayağı oldu. Eşinin günlük ihtiyaçlarını sırtında taşıyarak gideren vefalı kadın, kendisinin de şeker hastası olduğunu ve kocasını buna rağmen bir ömür sırtında taşımaya hazır olduğunu ifade etti.

"EŞİM OLMASAYDI BEN DE OLMAZDIM"

Abdullah Bal, "Ben 10 sene önce bir motosiklet kazasında ayaklarımı kaybettim. Benim halimden ancak benim gibiler anlar. Eğer eşim olmasıydı bende olmazdım. Beni sabah yatağımdan alıyor, akşam tekrar yatağıma koyana kadar ihtiyaçlarımı sırtında taşıyarak karşılıyor. Beni sabah tıraş ederek bir damat gibi yapıyor. Allah kendisinden bin kere razı olsun. Eğer o olmazsa benim hayatım da olmaz" dedi.

"ASLA ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Fatma Bal, "Eşim 10 senedir engellidir. 10 senedir sırtımda taşıyorum. Asla şikayetçi değilim. Eşim bana sağlığında çok iyi baktı. Kimseye muhtaç ettirmedi. Banyosunu yapıyorum, tıraşını yapıyorum. Günde 10 sefer sırtımda taşıyorum. Zor oluyor, ancak yapacak bir şey yok. Bende şeker hastasıyım, kocam yaşasın sırtımda taşımaya hazırım" diye konuştu.

Bal çifti evlerindeki tuvalet ve banyolarının engelliye uygun olmadığını belirterek, hayırseverlerin yardımıyla onarmak istediklerini söyledi. Bal çifti yaklaşan kış ayı dolayısıyla kendilerine kömür yardımı yapılmasını da istedi.

Kaza sonrası felç kalan kocasını 10 yıldır sırtında taşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
BURHAN: Iste buIyi gündede kötü gündede beraberiz. Ablam bu Dünya''da imtahani kazanmak icin Allah katinda verdigi sözün arkasinda. Allah güc kuvvet versin kendisine. Abimede acil sifalar diliyorum. Demekki bu Dünya yalniz Maddiyatdan ibaret degilmis. Baska degerler, Sevgi Saygi karsilikli anlayis bunlarda unutulmamamis.
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BAŞKAN: YÜCE ALLAH senden razı olsun. büyük kadın. İnşaAllah cennette Efendimize s. a. v. komşu olasın. .
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TUĞBA: kadın o durumda olsaydı adam yapmazdı
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