ÖZEL GÜVENLİKÇİ, TESİSATÇI, ŞANTİYECİ... BUKALEMUN LAKAPLI HIRSIZ YAKALANDI - Haberler
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ÖZEL GÜVENLİKÇİ, TESİSATÇI, ŞANTİYECİ... BUKALEMUN LAKAPLI HIRSIZ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de işyerinden hırsızlık yaptığı belirlenen S.P. yakalandı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de işyerinden hırsızlık yaptığı belirlenen S.P. yakalandı. S.P.'nin kılıktan kılığa girdiği için, çevresinde ' Bukalemun' lakabıyla tanındığı belirtildi.

Polis ekipleri 2 Aralık Perşembe günü Şişli'de bulunan bir tıp merkezinden 6 bin lira değerinde olan ekran çalındığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, işyerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde olayı S.P.'nin gerçekleştirdiğini tespit edildi. Kimlik bilgileri belirlenen şüpheli, 8 Aralık günü Abide-i Hürriyet Caddesi'nde gözaltına alındı. Polis ekiplerince yapılan çalışmaların devamında, şüphelinin çaldığı ekranı taksi ile Fatih Aksaray'a götürdüğü ve burada B.S.'ye sattığını belirledi. B.S. de gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda, şüphelinin karıştığı hırsızlık olaylarında özel güvenlikçi, tesisatçı, şantiyeci gibi özel meslek kıyafetleri kullandığı ve bu nedenle çevresinde 'Bukalemun" lakabıyla tanındığı tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerden B.S.'nin, 'Suç Eşyası Satın Alma veya Kabul Etme" suçundan hakkında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, S.P. isimli ise 'İşyerinden Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

ÖZEL GÜVENLİKÇİ, TESİSATÇI, ŞANTİYECİ... BUKALEMUN LAKAPLI HIRSIZ YAKALANDI

ÖZEL GÜVENLİKÇİ, TESİSATÇI, ŞANTİYECİ... BUKALEMUN LAKAPLI HIRSIZ YAKALANDI

ÖZEL GÜVENLİKÇİ, TESİSATÇI, ŞANTİYECİ... BUKALEMUN LAKAPLI HIRSIZ YAKALANDI

ÖZEL GÜVENLİKÇİ, TESİSATÇI, ŞANTİYECİ... BUKALEMUN LAKAPLI HIRSIZ YAKALANDI

ÖZEL GÜVENLİKÇİ, TESİSATÇI, ŞANTİYECİ... BUKALEMUN LAKAPLI HIRSIZ YAKALANDI

ÖZEL GÜVENLİKÇİ, TESİSATÇI, ŞANTİYECİ... BUKALEMUN LAKAPLI HIRSIZ YAKALANDI

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