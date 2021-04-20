Esenler'de bir kadın boğazından bıçaklanarak öldürüldü
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Esenler'de bir kadın boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU - Haberler | Güncel

ESENLER'de akşam saatlerinde bir kadın, Mahmutbey Yolu üzerinde bulunan yeşillik alanda boğazından bıçakladı.

ESENLER'de akşam saatlerinde bir kadın, Mahmutbey Yolu üzerinde bulunan yeşillik alanda boğazından bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın yere yığılırken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler ise olay yerinden kaçtı. Kendi imkanlarınla cadde kenarına kadar gelerek yardım isteyen kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayı gerçekleştirenleri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. 

Olay Esenler, Mahmutbey Yolu Sultangazi istikametinde akşam saat 20.00 sırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ismi öğrenilemeyen bir kadını yol üzerinde bulunan yeşillik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle boğazından bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın yere yığılırken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı. 

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ 

Bıçakla ağır yaralanan kadın kendi imkanlarınla cadde kenarına kadar gelerek yardım istedi. Yoldan geçenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri boğazından bıçaklanan kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

POLİS EKİPLERİ DETAYLI OLAY YERİ İNCELEMESİ YAPTIOlay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polis ekipleri hem yeşillik alanda hem de yol kenarında detaylı çalışma yaptığı görüldü.  Polis ekipleri olay hakkında çevredeki vatandaşlardan da bilgi alırken, güvenlik kameralarını da inceleme altına aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.  


- İstanbul
Esenler'de bir kadın boğazından bıçaklanarak öldürüldü
Esenler'de bir kadın boğazından bıçaklanarak öldürüldü
Esenler'de bir kadın boğazından bıçaklanarak öldürüldü
Esenler'de bir kadın boğazından bıçaklanarak öldürüldü
Esenler'de bir kadın boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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