Esenler'de 2 kişi araçlarına bindikleri sırada maske takan 5 kişi tarafından darbedildi
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Esenler'de 2 kişi araçlarına bindikleri sırada maske takan 5 kişi tarafından darbedildi

Esenler'de 2 kişi araçlarına bindikleri sırada maske takan 5 kişi tarafından darbedildi
09.05.2020 10:09 | Son Güncelleme: 09.05.2020 10:55

Esenler'de çantacılık yapan 2 arkadaş, araçlarına bindikleri sırada cerrahi maske takan 5 kişinin tekme ve yumruklu saldırısında öldüresiye darbedildi.

Dün saat 15.30 sıralarında İstanbul Esenler Yavuz Selim Mahallesi'nde, çantacılık yaptığı öğrenilen İ.G.(43) ve B.K. iş yerinden çıkarak tam araçlarına binecekleri esnada yanlarına koşarak gelen cerrahi maskeli 5 kişinin saldırısına uğradı.

Neye uğradığına şaşıran iki arkadaş aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yere savruldu. Yerde de defalarca tekmelenen işletmeciler her fırsatta ayağa kalktılar ancak aldıkları darbelerle tekrar yere düştüler. Saldırganlar İ.G. ve B.K.'yı dakikalarca bu şekilde darbettikten sonra parkın içerisine girerek kayıplara karıştı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DAKİKALARCA TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Görüntülerde, cerrahi maske takan 5 şahıs yürüyerek sokağa giriyor. Şahıslar bir süre yürüdükten sonra kısa bir süre bekliyor. İşletmecilerin otomobile yöneldiğini gören şahıslar, tekme ve yumruklarla saldırmaya başlıyor. İşletmecilerden biri ilk yumruk darbesiyle yere savruluyor ve yerdeyken de tekme yiyor. O esnada diğer işletmeci de 2 saldırgan tarafından aynı şekilde saldırıya uğruyor. Yere savrulan ilk işletmeci tekrar ayağa kalkarak saldırgana karşılık veriyor. Ancak diğer saldırganın da vurmasıyla işletmeci tekrardan yere savruluyor. Dakikalarca süren saldırının ardından şahıslar parka girerek kayıplara karışıyor.

Esenler'de iki kişi araçlarına bindikleri sırada maske takan 5 kişi tarafından darbedildi

SALDIRGANLARIN EŞKALLERİ BELİRLENDİ

Öte yandan saldırının ardından ayağa kalkan şahıs, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin götürdüğü işletmeciler İ.G. ve B.K., hastaneden darp raporu aldı. Ardından iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerinin kayıtlarını alan işletmeciler, Atışalanı Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Görüntüleri incelemeye alan polis, eşkalleri belirlenen saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Esenler'de iki kişi araçlarına bindikleri sırada maske takan 5 kişi tarafından darbedildi

Kaynak: İHA

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