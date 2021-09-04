Özel ekiplerden eş zamanlı operasyon... 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Özel ekiplerden eş zamanlı operasyon... 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Özel ekiplerden eş zamanlı operasyon... 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Akaryakıt Özel Ekibince Konya'da iki adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, toplam 31 bin litre...

Özel ekiplerden eş zamanlı operasyon... 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

KONYA - Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Akaryakıt Özel Ekibince Konya'da iki adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, toplam 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, kaçakçılar da suçüstü yakalandı.

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele için ülkemizin Kolluk birimleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı personelinden oluşturulan ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Akaryakıt Özel Ekibi tarafından Konya'da önemli bir operasyona imza atıldı.

Akaryakıt Özel Ekiplerince, Konya'da bir adreste kaçak akaryakıt satıldığına ilişkin istihbarat alındı. Yürütülen araştırma neticesinde söz konusu istihbaratı doğrular nitelikte bulgulara ulaşılması üzerine şüpheli adres tespit edildi.

Belirlenen adreste faaliyet gösteren iş yeri fiziki takibe alındı. Bu işyerinde bulunan tanklardan tır ve kamyon türü araçların depolarına akaryakıt ikmal edildiğini saptadı.

Devam eden araştırmada kaçak akaryakıtın iş yerine kapalı kasa bir kamyonla getirilerek boşaltıldığı tespit edildi. Bu aracın izini süren ekiplerce, yasadışı yollardan piyasaya sürülen kaçak akaryakıtın Konya Organize Sanayi sitesindeki madeni yağ lisanslı bir firmanın tesislerinde üretildiğini belirlendi.

Bunun üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Gümrük Muhafaza Akaryakıt Özel Ekibince gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli iş yerinde bir tıra yakıt ikmali yapanlar suçüstü yakalandı. Yapılan operasyonda kaçak akaryakıtın satıldığı iş yerinde 5 bin litre, üretildiği tesiste ise 26 bin litre akaryakıt ele geçirildi.

El konulan kaçak akaryakıt Konya Milli Emlak Dairesi Başkanlığına teslim edildi. Akaryakıtın naklinde kullanılan kamyona el konulurken yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldı.

Özel ekiplerden eş zamanlı operasyon... 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Özel ekiplerden eş zamanlı operasyon... 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Özel ekiplerden eş zamanlı operasyon... 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Özel ekiplerden eş zamanlı operasyon... 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz

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