Özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim 5 güne çıkarıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin devam ettiği okullarda ve sınıflarda 26 Ekim itibarıyla 5 gün yüz yüze eğitime geçilmesini kararlaştırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin devam ettiği okullarda ve sınıflarda 26 Ekim itibarıyla 5 gün yüz yüze eğitime geçilmesini kararlaştırdı.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okullarla ilgili yaptığı son dakika açıklamada, "Okullarda vaka sayısında artış yok" dedi. Koca, sokağa çıkma yasağı gibi bir uygulamanın da gündemde olmadığını sözlerine ekledi.