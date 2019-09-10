10.09.2019 17:32

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, "Özel eğitim gören çocuklar, bizim için özel çocuklardır. Bu manada özel eğitim konusunda toplumun kaderini paylaşmamız gerekiyor." dedi.

Bilgili, kentteki özel eğitim okulu ve sınıfların eğitim kalitesinin artırılması amacıyla geldiği Iğdır'da, İnönü İlkokulu'nu ve içerisindeki özel eğitim sınıfını gezip öğretmen ve öğrenciler ile sohbet etti.

Ziyaret sonrası AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Bilgili, Milli Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde özel çocuklara, özel eğitim okulları ve sınıfları açıldığını söyledi.

Bilgili, bunda amaçlarının çocukların iyi bir eğitim almasını sağlamak olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii ki eğitimin merkezinde çocuklarımız var ama yine eğitimin bir başka merkezinde ise öğretmenlerimiz var. Bu manada ülke çapında Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk bir süre önce 2023 yılı vizyon belgesini açıkladı. Bu sadece hedef gösteren bir belgeydi ve bunun üzerinde çalışıldı, artık bu belgenin nasıl pratiğe döküleceği düzenleniliyor. Bir taraftan bu çalışmalar devam ederken bir taraftan da bizim genel müdürlüğümüzün alanı olan özel eğitim konusunda Iğdır'da ne yapılması gerekir, biraz onlar üzerinde çalışıyoruz. Burada özel eğitim nasıl yapılır ve eğitimin kalitesi nasıl daha iyi artırılır, bunun için Iğdır ölçeğinde bir çalışma yapacağız ve sorunsuz bir eğitim yılı geçmesi için bütün tedbirleri alacağız."

Özel eğitimin önemine değinen Bilgili, "Özel eğitim gören çocuklar, bizim için özel çocuklardır, özel eğitim konusunda toplumun kaderini paylaşmamız gerekiyor. Öğretmenlerimizi bu konuda teşvik ediyoruz ve onları güçlendiriyoruz. Dolaysıyla özel eğitim açısından daha sorunsuz bir yıl geçmesi için elimizden gelen bütün tedbirleri alıyoruz. Bu manada okullara materyal desteği veriyoruz, öğretmenlerimizin fiziki donanımlarını eğitimlerle güçlendiriyoruz." diye konuştu.

Bilgili, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğretmen ve öğrenciler başta olmak üzere tüm eğitim camiasına başarılar diledi.

Ahmet Emre Bilgili'ye ziyaretinde Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ve öteki ilgililer de eşlik etti.

Kaynak: AA