Özel Eğitim alan Müjgan Kaya'ya sürpriz doğum günü pastası - Haberler
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Özel Eğitim alan Müjgan Kaya'ya sürpriz doğum günü pastası

Özel Eğitim alan Müjgan Kaya'ya sürpriz doğum günü pastası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Özel Eğitim olan Müjgan Kaya'ya sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi.

KARATAŞ, ADANA (İHA) - Ak Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Özel Eğitim olan Müjgan Kaya'ya sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi.

Ekrem Çetin Özel Eğitim Meslek Okulunu daha önce ziyaret eden İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Özel Eğitim alan Müjgan Kaya ile sohbeti esnasında doğum gününü beraber kutlama sözü vermişti. İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Müjgan Kaya'nın doğum gününde sürpriz doğum günü etkinliği düzenlenerek, pasta kesildi. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin'in de katıldığı etkinlikte, Müjgan Kaya'nın sürpriz doğum günü etkinliğinde sevincinden yerinde duramadı.

Karataş, Doğum günü olan Müjgan Kaya'ya çeşitli hediyeler verdi.

Ekrem Çetin Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Hamit Maraşlıoğlu, "Bugün günlerden Müjgan Kaya, Özel Eğitim Öğrencilerimizi sadece belirli günlerde değil her zaman önemseyerek her fırsatta yanlarında olduğunu hissettiren ve bu sayede kanatsız meleklerimizle ilgili ciddi farkındalık oluşmasını sağlayan Ak Parti İl Başkanımız Av. Mehmet Murat Karataş'a kanatsız meleklerimizden Müjgan'ı doğum gününde de yalnız bırakmadığı için şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz" dedi. - KİLİS

Özel Eğitim alan Müjgan Kaya'ya sürpriz doğum günü pastası

Özel Eğitim alan Müjgan Kaya'ya sürpriz doğum günü pastası

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