Özel çocuklar ilk kez ata binmenin heyecanını yaşadı
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Özel çocuklar ilk kez ata binmenin heyecanını yaşadı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın - Haberler | Yerel

- Özel çocuklar ilk kez ata binmenin heyecanını yaşadı Çorum'un Bayat ilçesinde eğitim gören özel öğrenciler ilk kez ata binmenin heyecanını yaşadı.

- Özel çocuklar ilk kez ata binmenin heyecanını yaşadı

ÇORUM - Çorum'un Bayat ilçesinde eğitim gören özel öğrenciler ilk kez ata binmenin heyecanını yaşadı.

Bayat Kaymakamlığı ile Bayat Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında Çorum'daki binicilik tesislerinde yapılan etkinlikte öğrencilere öğretmenleri ve aileleri eşlik etti. İlk olarak binicilik tesislerinde kahvaltı yapan öğrenciler daha sonra kendileri için hazırlanan gösteriyi izledi.

Uzman hocalar eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, özel çocukların tedavisinde önemli bir yöntem olan hipoterapi de kullanılarak, atları sevmeleri ve korkmamaları sağlandı. Kaymakam Mustafa Çelik ve Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü de, özel çocukları yalnız bırakmayarak yakından ilgilenerek ailelerle de sohbet etti. Eğitmenler yardımıyla atla tur atan çocukların yaşadığı mutluluk gözlerinden okundu.

Özel çocuklara farklı bir gün yaşattıklarını dile getiren Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, "Kaymakamımız Mustafa Çelik'in öncülüğünde belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında özel öğrencilerimize daha önce tablet hediye etmiştik. Bugünde binicilik tesislerinde atlarla buluşturarak çocuklarımıza farklı bir gün yaşatıyoruz. Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla hareket ediyoruz. Bu çocuklarımızın da hayatında değişik bir gün, ömürleri boyunca unutamayacakları bir anı yaşatmayı planladık. Bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Özel Eğitim Sınıf Öğretmeni Ayşe Börekçi de, "İlçemizde ilk kez böyle bir etkinlik düzenleniyor. Çocuklarımız kaymakam beyden ata binme sözünü aldıkları ilk günden itibaren çok heyecanlıydılar. Pandemi nedeniyle daha önce gelememiştik. Öğrenci velilerimizle buradayız. Çocuklarımız burada ata binmenin yanı sıra rehabilite de oluyorlar. Çocuklarımızın sosyalleşmesi ve farklı bir etkinliğe katılması için bu program büyük bir fırsat oldu. Çocuklarımıza gösterdikleri yakın ilgi ve alaka ile verdikleri desteklerden dolayı kaymakamımız ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özel çocuklar ilk kez ata binmenin heyecanını yaşadı
Özel çocuklar ilk kez ata binmenin heyecanını yaşadı
Özel çocuklar ilk kez ata binmenin heyecanını yaşadı
Özel çocuklar ilk kez ata binmenin heyecanını yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın

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