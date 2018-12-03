Özel Çocuklar '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Unutulmadı

Safranbolu Hasan Gemici Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Öğretmen ve Öğrencileri tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında geçen yıl hayatını kaybeden okul öğrencilerinden Kevser Alper'i anma programı düzenlendi.

Programa, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer'in yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Safranbolulu hayırsever Ali Baltacı, Bahçeşehir Okulları Kurucu Müdürü Erdal Akıncı, bazı muhtarlar ve aileler katıldı.

Geçen yıl hayatını kaybeden öğrencilerden Kevser Alper için hazırlanan köşenin açılışı ile başlayan programda Anne Alper, kızının böyle hatırlanması ve anılmasından dolayı herkese teşekkür etti

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, dezavantajlı çocukların topluma kazandırılmasını sağlamak üzere çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer beyefendi sağ olsunlar bu konuda bizlere her türlü desteği sağlamaktalar. Buradaki çocuklarımıza anne babalık yapan öğretmenlerimize, vefakar anne babalara teşekkür ediyor, bu vesile ile 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer ise, tüm engellilerin hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli olan çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Özellikle son 15 yılda yapılan uygulamalar, düzenlemeler ve verilen haklar sayesinde ülkemizde engellilere yönelik bilincin daha da arttırılması yönünde çalışmalar artarak devam ediyor" diye konuştu.

Geçmişte engelli vatandaşların daha az sıklıkla sokaklarda bulunduğunu kaydeden Ürkmezer şunları söyledi: "Aileler şimdi engelli yakınlarını, çocuklarını toplumsal hayata daha fazla katıyorlar. Birey hangi engeli yaşarsa yaşasın bizlerle aynı eşit haklara sahiptir. Şuanda içerisinde bulunduğumuz okul da son yıllarda yapılan yatırımları gösteriyor. Biz biraz daha şanslıyız. Safranbolu'da gerek devletimizin yatırımları bütün engelli kardeşlerimizin rahatı, huzuru, topluma kazandırılmaları için. Yazıköy'de konu ile ilgili çok önemli bir yatırımında sonuna gelindi. İnşallah çok yakında hizmete girecek. Bizler bütün devlet kademeleri olarak görevimizin farkındayız. Engelli çocuklarımız ve vatandaşlarımız inşallah devletimizin de yaptığı düzenlemeler ve yatırımlar ile çok daha rahat yaşamaya devam edecekler. Yeniden teşekkür ediyor, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz ve hiçbir zaman unutmayacağımız yavrumuz Kevser Alper'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü tebrik ediyorum"

Programın sonunda ise Hasan Gemici Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Öğrencileri Ürkmezer'e kendi yaptıkları resmi hediye ettiler. - KARABÜK