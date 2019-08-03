Özel | Cezaevinden mektuplar yazı dizisi - 6: Selçuk Kozağaçlı
Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı Eylül 2017’de tutuklandı. Kozağaçlı, euronews Türkçe'nin hazırladığı "Cezaevinden mektuplar yazı dizisi" için bir mektup kaleme aldı
15 Temmuz 2016'daki askeri darbe girişiminin ardından kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı Eylül 2017'de tutuklandı. Kozağaçlı Mart 2019'da, "silahlı örgüt yöneticiliği, örgüt üyeliği, yardım ve yataklık" suçlamasıyla yargılandığı davada 11 yıl 3 ay ceza aldı.
Silivri Kapalı Hapishanesinde kalan Selçuk Kozağaçlı, euronews Türkçe'nin hazırladığı "Cezaevinden mektuplar yazı dizisi" için bir mektup kaleme aldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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