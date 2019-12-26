(özel) Boks şampiyonundan göz kamaştıran heykeller

26.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:00

Afyonkarahisar'da 5 yıldır mermer atıklarını işleyerek göz kamaştıran heykeller işleyen heykeltıraş Mehmet Atay; Rusya, Almanya, İngiltere başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden sipariş alıyor. Muay Thai dünya şampiyonu olan Atay, Afyonkarahisar'ın beyaz mermerini işlemekten zevk aldığını belirterek, bu sanatı ölünceye kadar icra etmek istediğini söyledi.



Kayserili 57 yaşındaki Mehmet Atay, çocukluk yıllarında resim ve heykel yapmaya olan yeteneğini fark etti ama bu yönüne hiçbir zaman eğilmedi. Atay, efsane boksör Muhammet Ali Clay'dan etkilenerek dünya şampiyonu olmak için yola çıktı. Atay, çok çalıştı ve dünya Muay Thai boks şampiyonu olmayı başardı. Ömrünü neredeyse boksa ve spora adayan Atay, son yıllarda yaptığı antrenörlüğü bırakarak her zaman gönlünde yatan mermerden heykel yapma sanatına yöneldi.



DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDEN SİPARİŞ ALIYOR



Atay, İzmir'de katıldığı bir mermer fuarında bir firmanın talebi üzerine memleketi Kayseri'de her şeyi bırakıp sanatını Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yapmak için yola çıktı. 5 yıl önce İscehisar'a yerleşen Atay, burada hayvanların ve tarihte iz bırakan insanların heykelini yapmaya başladı. Tüm eserlerini mermer atıklarından yapan Atay, dünyanın birçok ülkesinden de sipariş alıyor. Ömrünün sonuna kadar bu sanatı icra etmek istediğini ifade eden Atay'ın şimdiki hedefi Türk Tarihi liderlerinin heykelini yapıp, gelecek nesile armağan etmek.



BÜTÜN UĞRAŞIMI BOKSA VERDİM



Heykeltıraş Mehmet Atay yaptığı açıklamada, çocukluk yıllarında efsane boksör Muhammet Ali Clay'a hayranlıkla boks hayatına başladığını söyledi. Atay, "Sanırım 6-7 yaşlarındaydım. Muhammet Ali bir dünya şampiyonuydu. Ben de Türklerden bir dünya şampiyonu olmak istedim. Kendime bunu ilke edindim. Bütün ömrümü, uğraşımı bu amaçta verdim. Neticede de bir dünya şampiyonluğum var." dedi.



ÇOCUKKEN DÜNYA HARİTASINI EZBERE ÇİZEBİLİYORDUM



Resim ve heykel sanatına çocukluk yaşlarından beri ilgisinin olduğunun altını çizen Atay, "Çocukluk yıllarımda bal mumundan, çamurdan, alçıdan heykeller yapıyordum. Şimdilerde mermerden yapıyorum. Neticede bu sanat benim hayatımda hep oldu. Ancak Profesyonel düzeyde bu yeteneğimi değerlendirmedim. İlkokul çağında dünya haritasını, Türk büyüklerini ezbere çizen bir çocuktum ama profesyonel para kazanma amaçlı bu mesleği yapmamıştım. Bütün ömrümü spora vermiştim. Artık aktif sporculuk hayatım bitti. Antrenörlük hayatım da bitti, emekli oldum. Allah vergisi yeteneğimizi değerlendirelim dedik. Bu şekilde bu amaçla profesyonel düzeyde bu işe başladık" diye belirtti.



İSTEDİĞİM MERMERİ RAHATLIKLA BULABİLİYORUM



5 yıldır Afyonkarahisar'da mermer atölyesinde mermerden heykel yaptığını aktaran Atay; "Afyon İscehisar'dayım, mermerin dünyaca merkezi. Yaklaşık 5 yıl oldu buraya bir firma tarafından davet edilerek geldim. Fuara gitmiştim orda 1-2 canlı performans yapınca beni buraya davet ettiler. Onların da ısrarıyla İscehisar'a yerleştim. Burada atölyemizde taş yontmaya devam ediyoruz. Mermerin merkezindeyiz. Burada olmaktan mutluyum. Çünkü istediğim taşı burada rahatlıkla bulabiliyorum. Ayrıca atık taşları değerlendirmekten çok mutluyum. Bu mermerin en küçük parçası dahi çöpe gitmemiş oluyor. Bu taşı Allah verdi. Nasıl ki Arabistan'a petrol vermişse, buraya da taşı vermiş yaradan. Ben bu çöpe giden taşları değerlendirmekten çok mutluyum. Severek yapıyorum. Ömrümün sonuna kadarda bu mesleği yapmayı istiyorum" diye konuştu.



MERMER İŞLEMEK HOŞUMA GİDİYOR



Eskiden çekiçle, murçla heykel yapmanın daha zor olduğunu şimdi elektronik aletlerle daha rahat heykel yapılabildiğini dile getiren Atay şöyle devam etti:



"Eskiden atıyorum 1 heykeli 1-2 ayda yapıyorsam şimdilerde elektrikli ve havalı aletler sayesinde daha kısa sürede eserlerimi yapıp bitirebiliyorum. Bundan dolayı da teknikten teknolojiden faydalanmak güzel diye düşünüyorum. Çünkü bize de zevk veriyor. Özellikle mermeri işlemek özellikle Afyon'un beyaz mermerini işlemek bana ayrı bir zevk veriyor. Çünkü çok hoşuma gidiyor mermer işlemek."



TÜRK TARİHİ LİDERLERİNİN HEYKELDEN KOLEKSİYONU YAPMAK İSTİYORUM



Türk tarihi liderlerinin heykelden koleksiyonunu yapmak istediğine dikkat çeken Atay konuşmasını şöyle tamamladı;



"Koleksiyon düşüncem var gelecek nesile bir şeyler bırakmak istiyorum. Türk tahini yani Trüklerin dünyaya geldiği ilk günden itibaren bugününüze kadar Türk tarihini liderlerini heykelleriyle taş üzerinde anlatmak istiyorum. Kitap okuyarak nasıl Türk tarihimizi öğreniyorsak bende yaptığım eserlerle bunu anlatmak istiyorum. Gelecek nesillere miras gibi olsun diye düşünüyorum. İnşallah böylede bir düşüncem var. Bunu başaracağız inşallah." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA