Özel Birlikler" Gaziantep'te Konuşlanıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bir süre önce boşaltılan çadır kentten dönüştürülen " İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi"nde, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevlendirilen özel hareket birlikleri ve güvenlik korucularının konuşlanması devam ediyor.

İçişleri Bakanlığınca, "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında görevlendirilen jandarma komando ve özel harekat birlikleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularının harekat süresince konuşlanacağı, ikmal, iaşe ve ibatesinin sağlanacağı merkezde yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin konuşlanacağı merkezde, iş makineleri çevre düzenlemesi yapıyor.

Merkezi ziyarete gelen asker aileleri, yakınlarıyla görüşerek hasret gideriyor. Güvenlik güçlerinin aileleriyle buluşması sırasında duygusal anlar yaşanıyor.

Merkezde konuşlu birlikte görevli Uzman Çavuş Gökhan Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, harekatta görev aldığı için çok mutlu olduklarını ve bu mutluluğu kelimelerle anlatmalarının mümkün olmadığını belirtti.

Kendilerine böyle bir şansın verilmesinden dolayı gururlu olduklarını dile getiren Bülbül, şöyle devam etti:

"Soysuzların sonunu getirmek için burada olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz. Vatanımız için elimizden geleni yapacağız. Arkamızda Türkiye Cumhuriyeti ve milleti var, onların duaları var. Bizi sürekli düşünerek bir şeyler gönderiyorlar. Ailelerimiz uzakta, tabii zor oluyor. Aklımız onlarda olsa da vatanımız bizim için önceliklidir. Önce vatan sonra aile geliyor. Çünkü vatansız bir aile düşünemiyorum. Başkalarının bayraklarının altında yaşamaktansa ölmeyi tercih ederiz." dedi.

"Halkımız bizi gururla beklesin"

Uzman onbaşı Mehmet Koca da vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için burada bulunduklarını kaydetti.

Görevlerini en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Koca, "Halkımız ve milletimiz bizimle beraber. Bunun da farkındayız. Yaptığımız görevden de gurur duyuyoruz. Halkımız bizi gururla beklesin. Tüm Nevşehirli yakınlarımıza sevgilerimi gönderiyorum." diye konuştu.

Asker oğlunu görmek için Hatay'dan gelen Yaşar Garip ise kendilerinin de askere alınmaya daima hazır olduklarını belirtti.

Oğlunun ziyaretine gelmekten gurur duyduğunu ifade eden Garip, vatana canlarının feda olduğunu aktardı.

Gözü yaşlı bir şekilde oğluyla buluşan anne Fatma Garip de Türk milleti ve askerinin var olmasını dileyerek, "Oğlum vatan için gitti. Güle güle gitsinler. İnşallah iyi olurlar. Benim iki tane oğlum asker, bu durumdan mutluyum." ifadelerini kullandı.