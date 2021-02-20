Özel bir emzirme danışmanı tutan kadın, ihtiyacı olan anneler için 234 litre süt bağışladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Özel bir emzirme danışmanı tutan kadın, ihtiyacı olan anneler için 234 litre süt bağışladı

20.02.2021 10:51 | Son Güncelleme: 20.02.2021 10:59
Özel bir emzirme danışmanı tutan kadın, ihtiyacı olan anneler için 234 litre süt bağışladı

ABD'de yaşayan iki çocuk annesi Katy Bannerman, ikinci çocuğunda emzirme problemi yaşamamak için özel bir emzirme danışmanı tuttu. Danışman yardımıyla günde yaklaşık 3 kilo süt sağan kadın, 234 litre anne sütünü emzirme problemi yaşayan annelere bağışladı.

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan iki çocuk annesi Katy Bannerman, ilk çocuğunun bebeklik döneminde emzirme problemleriyle mücadele etti. İkinci çocuğunu dünyaya getirdiğinde tecrübeli olan Bannerman, özel bir emzirme danışmanı tuttu. Danışman yardımıyla günlük yaklaşık 3 kilo süt sağan kadın, depoladığı 234 litre sütü emzirme problemi yaşayan annelere bağışladı.

Özel bir emzirme danışmanı tutan kadın, ihtiyacı olan anneler için 234 litre sütü bağışladı

"BU DURUM BENİ MAHVETTİ"

İlk çocuğunun bebeklik dönemi hakkında konuşan iki çocuk annesi kadın, "Çocuğumu istediğim şekilde emziremedim ve bu durum beni mahvetti." dedi. Tecrübeleri sayesinde ikinci çocuğunun emzirme döneminde danışman ile birlikte hareket eden Bannerman, emziremeyen anneler ile sürekli iletişim halinde kaldığını söyledi.

Özel bir emzirme danışmanı tutan kadın, ihtiyacı olan anneler için 234 litre sütü bağışladı

DEPOSUNDAKİ SÜTLERİN TAMAMINI BAĞIŞLADI

Emzirme problemi yaşayan annelerin sıkıntılarını gidermeye çalışan Bannerman, geçtiğimiz ekim ayında süt sağma işlemine son verdiğini belirtti. Depoladığı son anne sütünü de geçtiğimiz aralık ayında ihtiyacı olan bir anneye bağışladığını söyleyen kadın, "Bağış yapmanın benim için en önemli sebebi, annelerin kendini suçlu hissetmemesini sağlamaktı." dedi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Enis Berberoğlu Fahrettin Altun Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Mesut Özil Aykut Kocaman Hüseyin Göçek Sergen Yalçın
Tüm Haberler İzmir Terör Jandarma Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Özel bir emzirme danışmanı tutan kadın, ihtiyacı olan anneler için 234 litre süt bağışladı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 11:15:36. #1.14#
title