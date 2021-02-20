Özel bir emzirme danışmanı tutan kadın, ihtiyacı olan anneler için 234 litre süt bağışladı

ABD'de yaşayan iki çocuk annesi Katy Bannerman, ikinci çocuğunda emzirme problemi yaşamamak için özel bir emzirme danışmanı tuttu. Danışman yardımıyla günde yaklaşık 3 kilo süt sağan kadın, 234 litre anne sütünü emzirme problemi yaşayan annelere bağışladı.

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan iki çocuk annesi Katy Bannerman, ilk çocuğunun bebeklik döneminde emzirme problemleriyle mücadele etti. İkinci çocuğunu dünyaya getirdiğinde tecrübeli olan Bannerman, özel bir emzirme danışmanı tuttu. Danışman yardımıyla günlük yaklaşık 3 kilo süt sağan kadın, depoladığı 234 litre sütü emzirme problemi yaşayan annelere bağışladı.

"BU DURUM BENİ MAHVETTİ"

İlk çocuğunun bebeklik dönemi hakkında konuşan iki çocuk annesi kadın, "Çocuğumu istediğim şekilde emziremedim ve bu durum beni mahvetti." dedi. Tecrübeleri sayesinde ikinci çocuğunun emzirme döneminde danışman ile birlikte hareket eden Bannerman, emziremeyen anneler ile sürekli iletişim halinde kaldığını söyledi.

DEPOSUNDAKİ SÜTLERİN TAMAMINI BAĞIŞLADI

Emzirme problemi yaşayan annelerin sıkıntılarını gidermeye çalışan Bannerman, geçtiğimiz ekim ayında süt sağma işlemine son verdiğini belirtti. Depoladığı son anne sütünü de geçtiğimiz aralık ayında ihtiyacı olan bir anneye bağışladığını söyleyen kadın, "Bağış yapmanın benim için en önemli sebebi, annelerin kendini suçlu hissetmemesini sağlamaktı." dedi.