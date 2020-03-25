(Özel) Beyoğlu polisinden 83 yaşındaki kadına yardım eli
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Haliç Polis Merkezi, Beyoğlu, Polis, Güncel

(Özel) Beyoğlu polisinden 83 yaşındaki kadına yardım eli

Korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa Çıkma Yasağı'nın" uygulanmasının ardından Beyoğlu Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, emekli maaşını çekmek isteyen 83 yaşındaki Emine teyzenin yardımına koştu.

25.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:25
(Özel) Beyoğlu polisinden 83 yaşındaki kadına yardım eli

Korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa Çıkma Yasağı'nın" uygulanmasının ardından Beyoğlu Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, emekli maaşını çekmek isteyen 83 yaşındaki Emine teyzenin yardımına koştu. Polis otosuyla kadını evinden alan polis, bankaya götürerek parasını almasına yardımcı oldu. Evine bırakılan Emine teyze, "Allah hepinizden razı olsun" diyerek teşekkür ederken polis ise, "Bu bizim görevimiz" dedi.

Dünyayı saran korona virüs nedeniyle Türkiye'de yetkililer tarafından alınan önlemler gün geçtikçe daha da sıklaşıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde 65 yaş üstü ve özellikle kronik rahatsızlığı olan hastalara "Sokağa Çıkma Yasağı" uygulanmasının ardından yaşlıların yardımına polis ekipleri koşmaya başladı. 7 gün 24 saat görevinin başında olan Türk Polis Teşkilatının yaşlı vatandaşlara yardımı devam ediyor. Bu kapsamda Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haliç Polis Merkezi Amirliği görevlileri, yardım ihbarı üzerine Fetihtepe Mahallesi Cami Sokak'ta yaşayan 83 yaşındaki Emine Uluışık'ın evine gitti. Emekli maaşını çekmek isteyen yaşlı kadına önce maske takan ardından da koluna giren polis ekipleri, onu araca bindirerek bankaya götürdü. Burada banka görevlilerinin yardımı sonrası işlemlerini tamamlayan yaşlı kadın maaşını aldıktan sonra kendini getiren polis ekiplerinin yardımıyla tekrar polis otosuna bindirildi.

"Polis çok güzel hizmet ediyor"

Evine bırakılan Emine Uluışık, "Sağlığınıza duacıyım, çok memnun oldum. Allah uzun ömür versin, Rabbim kazadan beladan korusun. Hem de nasıl hizmet ediyorlar. Beni aldılar bankaya götürüp tekrar teslim ettiler. Hepinizden Allah razı olsun" dedi. Polis ekipleri de "Bu bizim görevimiz" diyerek teşekkür etti.

Oğlu Murat Uluışık ise "Polis arkadaşlarımıza bu süreçte bize yardımcı oldukları için çok teşekkür ederiz. Başta Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız ile özellikle Sağlık Bakanımız olmak üzere teşekkür ediyoruz. Bu süreci birlikte atlatacağız, evde kalıp bunu atlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri gün boyunca park ve bahçelerde yaşlı vatandaşları tek tek uyararak evlerine gitmeleri yönünde uyarıda bulundu. Denetimlerin ve yardımların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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