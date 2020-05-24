(Özel) Avcılar sahilden Uludağ manzarası
Korona virüs salgını sonrası İstanbul'da hava kirliliği azalınca Avcılar sahilden Uludağ manzarası izlendi.
24.05.2020 16:12 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:36
Korona virüs salgını sonrası İstanbul'da hava kirliliği azalınca Avcılar sahilden Uludağ manzarası izlendi.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında birçok vatandaşlar 'Evdekal' tedbirlerine uyarken, İstanbul'un hava kirliliği de azaldı. Avcılar sahilinde bayramın ilk gününde Uludağ manzarası çıplan gözle izlendi. Avcılar Sahilden yüzlerce kilometre ötedeki Bursa Uludağ'ın karlı zirveleri görüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İHA