(Özel) Aç kalan kediler otele akın etti
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(Özel) Aç kalan kediler otele akın etti

(Özel) Aç kalan kediler otele akın etti
03.05.2020 20:02 | Son Güncelleme: 03.05.2020 20:02

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde aç kalan onlarca kedi otele akın etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde aç kalan onlarca kedi otele akın etti. Hayvanların acıktığını gören otel işletmecisi aldığı tavuk ciğeriyle kedileri besledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde aç kalan onlarca kedi, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Haşimiye Meydanı'ndaki bir otelin önünde toplandı. Acıkan hayvanların otelin önünde toplandığını gören işletmeci Recai Aslan, aldığı tavuk ciğerleriyle kedileri besledi. Kedilerle birlikte kargaları da besleyen Aslan, her sokağa çıkma kısıtlamasında kedilerin otelin önünde toplanarak yemek istediğini söyledi. Poşetin içindeki tavuk ciğerlerinin kokusunu alan kediler, poşeti getiren görevliye doğru koştu. Kedilerle birlikte aç kalan kargalar da yemekten nasibini aldı. Otel işletmecisinin attığı ciğerleri kapmaya çalışan kargalar birbirleriyle yarıştı.

Sokağa çıkma kısıtlaması olduğunda hayvanların aç kaldığını söyleyen Recai Aslan, "Kısıtlama kararı alınınca biz de tavuk ciğeri alıyoruz. Hayvanlar aç kaldığında ise onları besliyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için otelimiz kapalı. Her kısıtlama olduğunda kedileri besliyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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