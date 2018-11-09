Abartı Egzozla Dolaşıp Çevreye Rahatsızlık Veren Sürücülere Ceza Yağdı

Esenyurt'ta yüksek derecede gürültülü egzozla çevreye rahatsızlık veren ve 'drift' yapan sürücülere ceza yağdı. Otomobil ve motosikletlerin egzozlarını tek tek kontrol eden Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'na bağlı trafik polisleri denetimlerde binlerce lira ceza yazdı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri son çıkan trafik yasasından sonra "drift" yapıp trafiği tehlikeye düşüren ve abartı egzoz ile çevreye rahatsızlık veren araçlara göz açtırmıyor. Gece saatlerinde de çalışmalarını sürdüren ekipler, ana cadde ve sokaklarda tehlikeli araç kullanan yüzlerce aracı denetledi. Gece yarısı araçları durdurarak tek tek denetleyen polis ekipleri motosiklet ve otomobilleri durdurdu. Araçlardan çıkan egzoz sesini kontrol eden polis, abartı egzozlu araçlara ceza yağdırdı. Denetimlerde çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 14'ün üzerindeki abartı egzozlu motosiklet ve araca toplamda 14 bin 28 lira ceza yazıldı. Trafik ekiplerini bir anda karşısında gören sürücüler neye uğradığını şaşırdı. Ekiplerin denetimlerine devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL