(Özel) 15 Temmuz Gazisi Ahmet Onay, 3 yıl sonra yaşananları anlattı

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nda vurularak gazi olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o gece havalimanında alnından öptüğü Ahmet Onay, 3 yıl sonra yaşananları anlattı. Onay, "Cumhurbaşkanı kulağıma, 'Bize eğilmek yakışmaz oğlum, ayağa kalk' "dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi düzenlenen hain darbe girişimi sırasında 250 kişi şehit olurken yüzlerce vatandaşta yaralanarak gazi olmuştu. Atatürk Havalimanındaki hain darbe girişimi sırasında yaralanan Ahmet Onay da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alnından öpülmüştü. Onay, 3 yıl sonra yaşadıkları İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya anlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o gece havalimanına geldiğinde neler yaşandığını da söyledi.

"Cumhurbaşkanı kulağıma, 'Bize eğilmek yakışmaz oğlum, ayağa kalk' dedi"

15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mücadele sırasında kendilerini yalnız bırakmadığını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu alçaklara gereken cevabı devleti ile milleti ile beraber verecekti. Saat 02.30 sıralarında yaralandım. Bir abla yaralandı onu içeriye taşırken bende yaralandım. Bir ağabey vardı orada Hasan Ceylan isimli videomu çeken kişi. Cumhurbaşkanımızın adını sayıklıyordum iyi olup olmadığını buraya gelip gelmediğini soruyordum. O da bana 'Sana söz veriyorum 'Tayyip Erdoğan seni görecek' diyor. Çok geçmeden sayın Cumhurbaşkanımızı yanıma getirdi. O da beni eğilip alnımdan öptü kulağıma adımın Ahmet olduğundan daha iyi hatırlıyorum ki şunu dedi'Bize eğilmek yakışmaz oğlum ayağa kalk' dedi. O anda gücüm yetmiyor kalkamıyorum ama şu anda ayaktayız genciz kuvvetliyiz, çalışkanız. Her zaman ömrümüz sürdüğü sürece onun arkasında olacağımıza namusumuz şerefimiz üstüne yemin ediyoruz" dedi.

"Ben siyasetçi değilim, bu devletin milletin evladıyım"

Onay, aradan geçen 3 yılda hayatında manevi olarak olumlu şeyler yaşandığını kaydederek, "Hayatımda manevi anlamda çok şey değişti. Çok güzel insanlarla tanıştım. Küçüklükten beri hayalimdi siyasetin bir ucunda olabilmek. Ben siyasetçi değilim böyle bir olayda yaralanmış olan birisiyim bu devletin bu milletin bir evladıyım. Ancak bu siyasetçiler ile erken yaşta tanışıp içlerine erken yaşta dahil olabilmek beni mutlu eden tek şey. Dediğim gibi hayalimizdi. Allah defalarca kez sayın Cumhurbaşkanımızı görüp onunla birlikte olabilme fırsatını bizlere sundu. Türk milleti her dönemde olduğu gibi asil ferasetiyle 15 Temmuz gecesinde darbeci alçaklara, 'Ben vatanım için yaşarım devletim için ölürüm, liderim için ölürüm kardeşim' diyerek liderine yani Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA