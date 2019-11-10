Özdemir Nutku'ya veda töreni

10.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:52

İzmir'de, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 88 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı, yazar, eleştirmen ve yönetmen Özdemir Nutku için veda töreni düzenlendi.

Sabancı Kültür Merkezi'ndeki törene sanatçının ailesi, öğrencileri ve sevenleri katıldı.

Sanatçının eşi Hülya Nutku, törende yaptığı konuşmada, büyük üzüntü duyduğunu dile getirerek, "Özdemir Nutku çok yürekli bir adamdı. Bir yanı kalantor, bir yanı çocuk, bir yanı tevazu ama öbür yanı devasa bir yaşam öyküsü. İyi ki onu tanımışım, iyi ki birlikte yıllarımı geçirmişim." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Nutku'nun 1800'ün üstünde araştırma, inceleme, eleştiri ve deneme yazısı yayımladığını ve Türkiye'yi birçok uluslararası kongrede temsil ettiğini belirtti.

Nutku'nun "Okulların amacı gençlerin kafasını eğitmekse, tiyatronun da amacı o gençlerin yüreğini eğitmektir." sözünü aktaran Soyer, Nutku'nun yüreğini eğittiği binlerce öğrencisinin onun açtığı yolda ilerlemeye devam edeceğine inandığını söyledi.

Sanatçı Ali Poyrazoğlu da eski bir dostla vedalaşmak üzere törene katıldığını ifade etti.

Poyrazoğlu, Nutku'yu seyirciler adına "yel değirmenlerine meydan okuyan, çoğu zaman onları deviren bir asil şövalyeye" benzetti.

Törenin sonunda sevenleri ve yakınları sahneye çıkarak, Özdemir Nutku'nun naaşını selamladı.

Kaynak: AA