Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi iş birliği protokolü imzalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli Siha'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın adının verileceği Planetaryum ve Bilim Merkezi için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar ilçesindeki Pazarkapı bölgesinde hayata geçirilecek Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi'nin yapımına yönelik protokol, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu arasında Ankara'da imzalandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Zorluoğlu, Trabzon'a bir ilk olarak kazandırılacak Planetaryum ve Bilim Merkezi projesinin yaklaşık 16 milyon liraya mal olacağını belirtti.

Projenin kazı çalışmalarına başlandığını aktaran Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Projemizin içerisinde bir gezegen evi (planetaryum) var. Yine tasarım ve beceri atölyeleri ile çocuklarımızın, gençlerimizin tasarımlarını yapabilecekleri, beceri kazanabilecekleri 3 atölye olacak. Ayrıca maker atölyeleri, robotik ve kodlama atölyeleri, keşif atölyeleri, sanal küre, sanal tur merkezi, güneş saati, 3 boyutlu hatıra resim köşesi, kafe ve fuaye alanlarından müteşekkil tam anlamıyla bir Planetaryum ve Bilim Merkezi'ni şehrimize kazandıracağız. Trabzonlu çocuklarımız ve gençlerimizin yararlanması noktasında çok önem verdiğimiz projemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Zorluoğlu, Planetaryum ve Bilim Merkezi'ne yakın zamanda hayatını kaybeden, milli ve yerli savunma sanayinin mimarı olan Özdemir Bayraktar'ın ismini verecek olmaktan da memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanımız geçtiğimiz haftalarda şehrimize teşrif ettiğinde Planetaryum ve Bilim Merkezi'ne merhum Özdemir Bayraktar'ın adının verileceğini resmen açıklamıştı. Bu karardan bizler de büyük memnuniyet duyduk. Sayın Özdemir Bayraktar'a bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yine Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi projesinde bizlerden desteğini esirgemeyen Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız başta olmak üzere, TÜBİTAK Başkanımıza ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum."

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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