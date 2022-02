Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi İstanbul'da açıldı

İSTANBUL (AA) - Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Birkaç gün daha konuttan ayrılmadan memleket işlerini, milletin işlerini takip etmeye devam edecek ve kısa süre içerisinde tekrar Cumhurbaşkanımız, 'Durmak yok, yola devam' diyerek önümüzde kararlılıkla yürümeye devam edecek." dedi.

Yıldırım, Sultangazi Belediyesince yapımı tamamlanan Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Bayraktar'ın hayatını inandığı yolda mücadele ederek geçirdiğini söyledi.

Tesise Özdemir Bayraktar'ın adının verilmesinin önemini dile getiren Yıldırım, "Her gün binlerce gencimiz, yetişkinimiz bu tesiste onun ismini görecek, merak edecek, bu ülke, bu millet için yaptıklarını daha fazla öğrenme fırsatı bulacak." diye konuştu.

Yıldırım, ülkenin her yerinde bu tür tesislerin yapıldığını, gençleri en iyi, en donanımlı şekilde hayata hazırlamayı ve Türkiye'nin 2023 hedefini gerçekleştirmekte gençlerin katkılarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

İstanbul'un gönül ve hizmet belediyeciliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıdığını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Çukurları, çöpleri, susuzluğu, hava kirliliğini yaşayan birisi olarak o günlerde 'Hızır' gibi yetişti ve İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber, onun ekibinde yer alan bir arkadaşınız olarak gece gündüz çalıştık, İstanbul'un güvendiği dağlara kar yağdırmadık. O gün başlayan hizmet belediyeciliği, İstanbul'da ortaya konulan başarı dalga dalga Türkiye'nin her tarafına yayıldı ve nihayet 2002'ye geldiğimizde bu başarı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına Türkiye'yi yönetme imkanını verdi. Geçen 20 yıl içinde sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her tarafında izimizin olmadığı hiçbir yer kalmadı."

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasına da değinerek, "Kendisiyle görüştüm, hem kendisinin hem Emine Hanımefendinin gayet sağlıkları iyi. Sizlere de selamı var. Birkaç gün daha konuttan ayrılmadan memleket işlerini, milletin işlerini takip etmeye devam edecek ve kısa süre içerisinde tekrar Cumhurbaşkanımız, 'Durmak yok, yola devam' diyerek önümüzde kararlılıkla yürümeye devam edecek." dedi.

"Güzel günleri, rahat günleri hep beraber yaşayacağız."

Binali Yıldırım, milletin hayatını kolaylaştırmayı ve rahatlatmayı amaçladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İstanbul yakın zamanda bir tecrübe yaşadı, ne kadar da zorluk çekti. Ama Rabbime şükrediyorum, iyi ki yedi tepeli güzel şehre Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Marmaray'ı, Avrasya'yı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, dünyanın en büyük havalimanını, hızlı treni, 220 kilometre metroyu, metrobüsleri kazandırmışız. Eğer bunlar olmasaydı bu kış kıyamet gününde İstanbullunun hali ne olacaktı? İşte bu eserler sayesinde İstanbullu biraz olsun sıkıntılarını hafifletmiş oldu. Hiç merak etmeyin bu sıkıntılar da geride kalacak, güzel günleri, rahat günleri hep beraber yaşayacağız."

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise bu merkezin gençlerin yeteneklerini geliştireceğini söyledi.

Kabaktepe, AK Parti'nin her zaman her yerde hep vatandaşın yanında olmaya devam ettiğini, eser ve hizmetleriyle her türlü ihtiyacının giderilmesini sağladığını, aynı zamanda ilçesini, ilini ve ülkesini geleceğe hazırlama siyaseti yürüttüğünü belirtti.

"Kafamızdaki çuvalı çıkarma mücadelesidir"

Özdemir Bayraktar'ın kardeşi Salih Bayraktar da aile adına yaptığı konuşmada, tesiste emeği geçenlere şükranlarını sundu.

Ağabeyinin hedefleri ve ilkeleri olduğunu ifade eden Bayraktar, şunları söyledi:

"Her ne pahasına olursa olsun bunlardan asla ve asla ödün vermezdi. Bir gün kendisini seven bir paşa, daha bu işin başlarındayken 'Özdemir Bey, bu kadar uğraşıyorsunuz, bu kadar mücadele veriyorsunuz, her şeyinizi ortaya koydunuz. Bunu neye dayanarak yapıyorsunuz?' diye sordu, bir sonuç alamayacağını düşünerek, iyi niyetli olarak. Ağabeyimin verdiği cevap şuydu: 'Şu kafamdaki çuvalı bir çıkarabilsem.' Kafamızdaki çuvalı çıkarma mücadelesidir bu. Bu mücadeleyi inşallah hep birlikte vereceğiz."

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun konuşmasında Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi'ne ilişkin bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından kapalı yüzme havuzu, e-spor ile gençlik merkezi gibi alanlarda hizmet verecek Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi'nin açılışı yapıldı.