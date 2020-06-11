Özdemir Asaf kimdir? Özdemir Asaf eserleri nelerdir? Özdemir Asaf hayatı ve biyografisi! Ünlü şair Özdemir Asaf! Ünlü şairimiz Özdemir Asaf eserleri ve şiirleri ile Türk edebiyatının bir döneminde damga vurmuş isimlerinden başında geliyor. Ünlü şairimiz hakkında merak edilenleri sizler için haberimizde ele aldık. Özdemir Asaf kimdir? Özdemir Asaf eserleri nelerdir? Özdemir Asaf hayatı ve biyografisi! Ünlü şair Özdemir Asaf!

Cumhuriyet dönemi şairlerimiz arasında haklı bir üne sahip olan Özdemir Asaf eserleri ve şiirleri ile yaşamaya devam ediyor. Özdemir Asaf'ın şiirleri halen daha okunuyor ve beğeniliyor. Tür edebiyatına yaptığı katkılar nedeniyle her zamna saygıyla anılıyor. Ünlü şairimiz Özdemir Asaf hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık.

ÖZDEMİR ASAF KİMDİR?

Özdemir Asaf (d. 11 Haziran 1923, Ankara - ö. 28 Ocak 1981, İstanbul), Cumhuriyet dönemi Türk şairlerdendir. 11 Haziran 1923 tarihinde Ankara'da doğdu. Asıl adı Halit Özdemir Arun'dur. Babası Mehmet Asaf Şura-yı Devlet'in kurucularındandır. Babasının öldüğü yıl, 1930, Galatasaray Lisesi'nin ilk kısmına girdi. 1941 yılında 11. sınıfta, bir ek sınavla Kabataş Erkek Lisesi'ne geçip 1942 yılında mezun oldu. Hukuk Fakültesi'ne, İktisat Fakültesi'ne (3. sınıfa kadar) ve bir yıl Gazetecilik Fakültesi'ne devam etti. Bu arada Tanin ve Zaman gazetelerinde çalıştı ve çeviriler yaptı.

ÖZDEMİR ASAF

İlk yazısı Servet-i Fünun, Uyanış dergisinde çıktı. 1951 yılında Sanat Basımevi'ni kurdu ve kitaplarını Yuvarlak Masa Yayınları adı altında yayımladı. 1962'de Mehmet Ali Aybar öncülüğünde kurulan Temel Hakları Yaşatma Derneği'nin kurucularından oldu.

28 Ocak 1981'de hayata veda eden Özdemir Asaf'ın ilk eşi Sabahat Selma Tezakın'dan Seda isimli bir kızı; ikinci eşi Yıldız Moran'dan ise Gün, Olgun ve Etkin adında üç oğlu vardır.

ÖZDEMİR ASAF'IN ESERLERİ

Şiirleri

Dünya Kaçtı Gözüme - 1955

Sen Sen Sen - 1956

Bir Kapı Önünde - 1957

Yumuşaklıklar Değil - 1962

Nasılsın - 1970

Çiçekleri Yemeyin - 1975

Ben Değildim - 1978

Bugün ve Bugün (Yayımlanmamış şiirler) - 1984

Benden Sonra Mutluluk (Yayımlanmamış şiirler)

Çiçek Senfonisi (Toplu şiirler) - 2008

Sen Bana Bakma, Ben Senin Baktığın Yönde Olurum (Kendi sesinden şiirler) - 2012

Yalnızlığa Övgü (Yalnızlık Paylaşılmaz)

"Lavinia"

ETİKA

Yuvarlağın Köşeleri - 1961

Yuvarlağın Köşeleri-2 (Ölümünden sonra) - 1988

ÖYKÜ

Dün Yağmur Yağacak (Ölümünden sonra) - 1987

DENEME

Özdemir Asaf'ça (Ölümünden sonra) - 1988

ÇEVİRİ KİTAP

Reading Zindanı Baladı (Oscar Wilde) - 1968