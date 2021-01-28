Özdemir Asaf kimdir, ne zaman öldü, gerçek adı nedir?

Tam adı Halit Özdemir Arun olan büüyk şair Özdemir Asaf, edebi hayatı, kişiliği ve sanatı ile araştırma konusu oldu. Ölüm tarihi de merak edilen sanatçı hakkında Özdemir Asaf kimdir, ne zaman öldü, gerçek adı nedir gibi konular araştırılıyor.

ÖZDEMİR ASAF KİMDİR?

Doğum tarihi: 11 Haziran 1923,

Nereli: Ankara

Ölüm tarihi ve yeri: 28 Ocak 1981, İstanbul

Özdemir Asaf, 11 Haziran 1923 tarihinde Ankara'da doğdu. Asıl adı Halit Özdemir Arun'dur. Babası Mehmet Asaf Şura-yı Devlet'in kurucularındandır. Babasının öldüğü yıl, 1930, Galatasaray Lisesi'nin ilk kısmına girdi. 1941 yılında 11. sınıfta, bir ek sınavla Kabataş Erkek Lisesi'ne geçip 1942 yılında mezun oldu. Hukuk Fakültesi'ne, İktisat Fakültesi'ne (3. sınıfa kadar) ve bir yıl Gazetecilik Fakültesi'ne devam etti. Bu arada Tanin ve Zaman gazetelerinde çalıştı ve çeviriler yaptı.

İlk yazısı Servet-i Fünun, Uyanış dergisinde çıktı. 1951 yılında Sanat Basımevi'ni kurdu ve kitaplarını Yuvarlak Masa Yayınları adı altında yayımladı. 1962'de Mehmet Ali Aybar öncülüğünde kurulan Temel Hakları Yaşatma Derneği'nin kurucularından oldu.

28 Ocak 1981'de hayata veda eden Özdemir Asaf'ın ilk eşi Sabahat Selma Tezakın'dan Seda isimli bir kızı; ikinci eşi Yıldız Moran'dan ise Gün, Olgun ve Etkin adında üç oğlu vardır.

Şiirleri

Dünya Kaçtı Gözüme - 1955

• Sen Sen Sen - 1956

• Bir Kapı Önünde - 1957

• Yumuşaklıklar Değil - 1962

• Nasılsın - 1970

• Çiçekleri Yemeyin - 1975

• Ben Değildim - 1978

• Bugün ve Bugün (Yayımlanmamış şiirler) - 1984

• Benden Sonra Mutluluk (Yayımlanmamış şiirler)

• Çiçek Senfonisi (Toplu şiirler) - 2008

• Sen Bana Bakma, Ben Senin Baktığın Yönde Olurum (Kendi sesinden şiirler) - 2012

• Yalnızlığa Övgü (Yalnızlık Paylaşılmaz)

• "Lavinia"