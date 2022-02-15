Özcan Deniz Genç Sevgilisiyle Böyle Yakalandı!

Yeniköy'deki bir restoranda baş başa yemek yiyen Özcan Denizve Samar Dadgar çifti, mekan çıkışı soruları yanıtsız bıraktı.

Çiftin, koruma ordusuyla dolaşması dikkat çekti.

DAVA HAKKINDA KONUŞMADI

Eski eşi Feyza Aktan, Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını öne sürerken, Deniz ise eski eşinin üç yaşındaki oğulları Kuzey'le görüşmesini engellediğini iddia ederek velayet davası açmış, mahkeme Kuzey'in velayetinin annede kalmasına karar vermişti. Özcan Deniz dava ile ilgili sorulara teşekkür etmekle yetindi.

AİLESİYLE KARŞI KARŞIYA GELDİ

İddiaya göre; Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlayan Özcan Deniz çok mutlu olsa da Deniz'in ailesi bu ilişkiden çok memnun değil. Genç aşkına maddi ve manevi destekte bulunan Özcan Deniz'in yine genç isim Feyza Aktan ile yaptığı evlilik olaylı bitmişti.

Yaşanan olaylara ailede dahil olmuş ve kavgalarla gündeme gelmişlerdi.

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AİLESİ VETO ETTİ

Özcan Deniz'in yeni sevgilisi Samar Dadgar ile beraberliği geçmişte yaşanan bu kötü deneyimler sebebiyle aile tarafından onaylanmıyor.

OĞLUNU ENGELLEDİ

İlişkiyi onaylamayan anne Kadriye Deniz, iddiaya göre oğluyla yaşadığı evi terk etti, oğlunu sosyal medyadan da engelledi.

"RIZAM YOKTUR"

Oğlunun eski eşi Feyza Aktan'la olaylı boşanma sonrası yeniden üzülmesini istemeyen annenin bu beraberlik için "Rızam yoktur" dediğini Seren Serengil Söylemezsem Olmaz yayınında açıkladı.

ÖZCAN DENİZ KİMDİR?

Özcan Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli; 19 Mayıs 1972 tarihinde Ankara'nın Elmadağ ilçesi Yenidoğan mahallesinde dünyaya geldi. Özcan Deniz aslen Ağırılıdır ve Kürttür. Dört kardeşi vardır.

5 yaşındayken ailesiyle birlikte Aydın'a yerleşti. İlkokulu Aydın'da okudu. Ortaokul 1. sınıfta eğitimini yarıda bıraktı. Özcan Deniz ilkokul mezunudur. Okul hayatının ardından simit, limon, pide satıcılığı yaptı, inşaatlarda ve kaportacılarda çalıştı.

İlkokul çağlarında müziğe ilgi duyan Özcan Deniz, 13 yaşında İzmir'de şarkı söylemeye başladı. Sunuculuğunu Cenk Koray'ın yaptığı Geleneksel Ses Festivali'nde birinci oldu. 1988 yılında albüm yapmak amacıyla İstanbul'a geldi. Başarılı olamayınca Almanya'ya gitti. Burada Türklerin yaşadığı mekanlarda sahne aldı. Almanya'da 1992 yılında 'Yine Ağlattın Beni' adlı ilk albümünü çıkardı. Tekrar İstanbul'a dönen Özcan Deniz burada Prestij Müzik'in ortağı Hilmi Topaloğlu ile tanıştı.

1993 yılında 'Hadi Hadi Meleğim' adlı ikinci albümünü piyasaya sürdü ve büyük beğeni topladı. 1994 yılında 'Ona Sevdiğimi Söyle' sinema filminde ilk oyunculuk deneyimi yaşadı. 1997 yılında 'Yalan mı' albümünü çıkardı ve aynı adı taşıyan televizyon dizisinde başrol oynadı.

2002-2003 yıllarında 'Asmalı Konak' dizisinde 'Seymen Karadağ' karakteriyle hafızalarda yer edindi.

ÖZCAN DENİZ'İN ÖZEL YAŞAMI

1972 doğumlu olan Özcan Deniz, 2022 yılı itibarıyla 50 yaşındadır.

1992-2002 yılları arasında Handan Deniz ile evli kaldı. 2018-2019 yıllarında Feyza Aktan ile evli kaldı. Son evliliğinden 'Kuzey' (d.2018) adında bir oğlu oldu.

SAMAR DAGDAR KİMDİR?

Samar Dagdar 26 yaşında İranlı bir modacı. İranlı Samar Dadgar, geçen yaz ayından bu yana şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile aşk yaşıyor.