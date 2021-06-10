Özbekistan ve Tacikistan 2022'de ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor
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Özbekistan ve Tacikistan 2022'de ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor

Özbekistan ve Tacikistan 2022'de ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan ile Tacikistan, gelecek sene ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Özbekistan ile Tacikistan, gelecek sene ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Tacikistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, resmi ziyaret ile geldiği Duşanbe'de Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulundu.

İki ülke arasındaki iş birliğinin durumu ve perspektiflerin ele alındığı görüşmelerin ardından Tacikistan ile Özbekistan arasında çeşitli alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin 36 anlaşma ve memorandum imzalandı.

İmza töreninin ardından Rahman ve Mirziyoyev ortak basın toplantısı düzenledi.

Mirziyoyev, burada yaptığı konuşmada, 2017'de 70 milyon dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2020'de 500 milyon dolara çıkarıldığını anımsattı. Mirziyoyev, 2022'de iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini ve bunda bugün taraflar arasında imzalanan anlaşmaların etkili olacağını belirtti.

Mirziyoyev, Özbekistan'ın yakın gelecekte Tacikistan'daki Zarafşan Irmağı üzerinde toplam 320 megavat kapasiteli iki hidroelektrik santral inşaatına başlaması konusunda anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

Rahman da Özbekistan ile ilişkilerin geliştirilmesine ayrıca önem verdiklerini vurgulayarak, "Özbekistan bizim stratejik ortağımız ve güvenilir komşumuzdur. Tacik-Özbek ilişkilerinin dinamik olarak gelişmesinden çok memnunuz." dedi.

Rahman, Mirziyoyev ile görüşmede bölgenin ana sorunu olan Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması meselesini de ele aldıklarını ve bu bağlamda iki ülkenin güvenlik alanındaki iş birliğini geliştirme konusunda anlaştıklarını vurguladı.

Geçen sene Özbekistan ile iş birliği içinde kurulan elektronik eşya üretimi yapan işletmenin faaliyetinden çok memnun kaldıklarını anlatan Rahman, bugünkü toplantıda Özbek tarafı ile tekstil, gıda ürünleri üretimi ve madenlerin işlenmesiyle ilgili ortak girişimlerin oluşturulması konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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