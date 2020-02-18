Özbekistan-Türkiye ticaret hacmi 2 milyar doları aştı

18.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:38

Özbekistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi geçen sene ilk defa 2 milyar 212 milyon dolara ulaştı.

Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Özbekistan-Türkiye 2019 yılı ticaret hacmi ile ilgili verileri açıkladı.

Buna göre, 2018'de 1,7 milyar dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2019'da ilk defa 2 milyar doların üzerine çıkarak 2 milyar 212 milyon dolar oldu.

Müşavirlik verilerine göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl yüzde 26,6'lık artış kaydetti.

Geçen yıl Türkiye'nin Özbekistan'a yaptığı ihracat yüzde 19,4 artışla ilk defa 1 milyar doların üzerine çıktı ve 1 milyar 135,7 milyon dolar oldu.

Aynı dönem Türkiye'nin bu ülkeden ithalatı ise yüzde 35,3 artışla 1 milyar 76,2 milyon dolar olarak hesaplandı.

2019'da Türkiye'nin Özbekistan ile dış ticaretindeki fazlası 59,5 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

2018 yılında Türkiye-Özbekistan ticaret hacmi yüzde 16,2 artarak 1 milyar 747 milyon dolara ulaşmıştı. Bu dönemde Türkiye'nin Özbekistan'a ihracatı 951,4 milyon dolar, ithalatı 795,5 milyon dolar olurken, Türkiye'nin Özbekistan ile dış ticaretindeki fazlası da 155,9 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Kaynak: AA