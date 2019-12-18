Özbekistan ile İnönü Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

18.12.2019 13:01 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:06

Özbekistan Cumhuriyeti Acil Tıp Araştırmaları Merkezi ile Malatya İnönü Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı



İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Özbekistan'nın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türk-Özbek Sağlık İş Forumu'nda Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Abdülhakim Khadjibaev ile iş birliği protokolü imzaladı.



Protokol programına, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat ve İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakan Erkuş katıldı.



Türk-Özbek Sağlık İş Forumu'nun Türkiye Sağlık Bakanlığı ile Özbekistan Sağlık Bakanlığı arasında düzenlendiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Sağlık İş Forumu'na katılma amaçlarının İnönü Üniversitesi ile Özbekistan Cumhuriyeti Acil Tıp Araştırmaları Merkezi arasında bir işbirliği protokolü imzalamak olduğunu vurguladı.



Rektör Kızılay, Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Abdülhakim Khadjibaev ile yaptıkları protokol anlaşması kapsamında eğitim, sağlık ve tıp eğitimi ile ilgili sahalarda iş birliği ve destek çalışması yapacaklarını belirterek, "Özbekistan'dan uzman doktorlar, hocalar gelecek burada eğitim alacaklar ve Özbekistan'a dönüp orada ameliyatlar yapacaklar. Bizden bazı ameliyatlar için destek istediklerinde gideceğiz ve ekibimizle o ameliyatı başlatacağız" ifadelerini kullandı.



Kızılay, protokol kapsamında öğrenci, asistan ve araştırma görevlisi değişimi çalışmalarının da olacağına parmak basıp, sağlıkta tanı, tedavi ve eğitim ile ilgili her alanda Özbekistan'a destek vereceklerini ve tedavi edilemeyen hastaları İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne gönderebileceklerini, sağlık turizmi kapsamında Malatya'da Özbekistanlı hastaların tedavilerini yapacaklarını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA