Özbekistan, havaalanlarını yabancı hava yolu şirketlerine açıyor Özbekistan hükümeti, 1 Ağustos'tan itibaren Taşkent dışında tüm şehirlerdeki havaalanlarına yabancı hava yolu şirketlerinin uçuş yapabilmesi için karar aldı.

Özbekistan hükümeti, 1 Ağustos'tan itibaren Taşkent dışında tüm şehirlerdeki havaalanlarına yabancı hava yolu şirketlerinin uçuş yapabilmesi için karar aldı.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık aldığı kararla 1 Ağustos'tan itibaren ülkenin Karşı, Nukus, Tirmiz, Buhara, Nevai, Ürgenç, Andican, Fergana, Namangan ve Semerkant şehirlerindeki havaalanlarında yabancı hava yolu şirketlerinin uçuş yapabileceği "açık gökyüzü" rejimi uygulayacak.

Yabancı hava yolu şirketlerine söz konusu havaalanlarına yük ve yolcu taşıma hakkı tanıyan bu rejim, ülkede sivil havacılık ve turizm sektörlerinde gerçekleştirilmekte olan reformların daha da verimli kılınması amacıyla iki yıl boyunca geçerli olacak. İki yıl sonra bu süre daha da uzatılabilecek veya rejim şartları değiştirilebilecek.

Yeni güzergah açmak veya sefer sayılarını artırmak isteyen yabancı hava yolu şirketleri Ulaştırma Bakanlığına başvurabilecek.

Özbek makamları daha önce, ülkede turizmin geliştirilmesi amacıyla bazı havaalanlarını yabancı hava yolu şirketlerinin uçuşlarına açacağını bildirmişti.

Kaynak: AA