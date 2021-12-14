Özbekistan'da Kovid-19 salgınında son 8 ayın en düşük günlük vaka sayısı kaydedildi

Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte kaydedilen vaka sayısının, son 8 ayın en düşük seviyesine gerilediği bildirildi.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgınında son 24 saatte tespit edilen 136 vaka, son 8 ayın en düşük günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Toplam vaka sayısının 196 bin 94'e çıktığı ülkede, 164 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 192 bin 841'e yükseldi.

Son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1442 oldu.

Ayrıca son 24 saatte 240 bin 485 doz aşı uygulanan ülkede, toplam yapılan aşı dozu 36 milyon 304 bine ulaştı.

1 Nisan'dan itibaren aşı uygulamasına başlanılan ülkede, yıl sonuna kadar halkın yüzde 70'inin aşılanması öngörülüyor.

Ülkede Moderna, Pfizer, Vaxzevria, Rus üretimi Sputnik V, Çin'in Sinovac ve "ZF2001" aşıları kullanılıyor.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri

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