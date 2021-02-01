Ozan Kabak kimdir? Ozan Kabak kaç yaşında, nereli? Ozan Kabak hangi takımlarda oynadı?

Liverpool ile anlaşan başarılı, genç oyuncu Ozan Kabak kimdir? Ozan Kabak kaç yaşında, nereli? Ozan Kabak hangi takımlarda oynadı?

OZAN KABAK KİMDİR?

Ozan Muhammed Kabak, 25 Mart 2000; Çankaya, Ankara doğumlu,Stoper mevkisinde oynayan Türk millî futbolcu. Almanya Bundesliga takımlarından Schalke 04'te forma giymektedir. Mardin ilinin Derik ilçesindendir. Ozan Kabak, 2017 yılında Hırvatistan'da düzenlenen 2017 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımında mücadele etti.[ Ayrıca futbolcu UEFA tarafından turnuvanın en dikkat çeken 10 futbolcusu arasında gösterildi. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi. 17 Kasım 2019 tarihinde Andorra karşısında ilk defa Türkiye A Milli Takımı formasını giydi.

OZAN KABAK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Galatasaray

Kabak, futbol hayatına 2011 yılında Galatasaray Gençlik Akademisine katılarak başladı. Profesyonel olarak ilk maçına, 12 Mayıs 2018 tarihinde Yeni Malatyaspor'la oynanan Süper Lig maçında çıktı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 1 Temmuz 2017 tarihinde Galatasaray ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Schalke

2019-20

2018-19 sezonunda kulübü Stuttgart'ın küme düşmesiyle sözleşmesinde yer alan "oynadığı kulüp küme düşerse 15 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi doğrultusunda, 30 Haziran 2019 tarihinde, 15 milyon euro bonservis bedeliyle Bundesliga takımlarından Schalke 04'le 5 yıllık sözleşme imzaladı. Schalke 04 ile 26 lig maçına çıktı ve 3 tane de gol kaydetti.

2020-21

Sezona kötü başlayan Ozan'ın takımı ilk lig maçında Bayern'e 8-0 yenildi, maçta Ozan da bir penaltıya sebebiyet verdi. İkinci hafta ise SV Werder Bremen'e 3-1 mağlup olurken Ozan, hem penaltı yaptırdı hem de rakibine tükürdüğü için ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek 84. dakikada oyun dışı kaldı. Maçtan sonra Ozan, kasten yapmadığını söyleyerek Ludwig Augustinsson'dan özür diledi. DFB, Ozan Kabak'a 5 maçtan men ve 15 bin avro para cezası verdi