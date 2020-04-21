Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ın "Burda Olan Burda Kalır" isimli YouTube programına katılan Ozan Güven, evinin önünde magazin muhabirleri ile yaşadığı tartışmayla ilgili "Evin önünde kurmayın kampı. Ben evimde rahat edemezsem, nereye gideyim?" ifadesini kullandı.

Ozan Güven, Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ın YouTube üzerinden yayın yapan "Burda Olan Burda Kalır"programına konuk oldu.

Programda koronavirüs salgını nedeniyle evde olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Güven, "Evde olayım… Kitabımı okuyorum, film seyrediyorum, temizliğimi yapıyorum. Herkes alim oldu" dedi.

"EV HANIMLIĞI ÇOK YORUCUYMUŞ"

Bu dönemde ev kadınlarını çok iyi anladığını söyleyen Ozan Güven, ilginç bir teklifte bulundu: "Sabah evden çıkarken annelerimiz, eşlerimiz, arkadaşları, 'Akşam ne yapayım?' derler. 'Ne yaparsan yap' denirdi ya… O çok kıymetli bir soruymuş. Bence saat 21.00'de sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz ya, saat 20.00'de de evde çalışan bütün kadınları alkışlamamız gerekiyor. Ucu bucağı yok. Bitmiyor iş… Ev hanımlığı çok yorucuymuş."

"EVİMDE RAHAT EDEMEZSEM NEREYE GİDEYİM?"

Zafer Algöz, geçtiğimiz günlerde evinin önünde muhabirlerle yaşadığı tartışmayı Ozan Güven'e hatırlatarak, ironik bir biçimde "Çocuklara ağır konuşmuşsun. 'Evimin önünde ne işiniz var? Bir de bana ne Cem Yılmaz'dan falan' demişsin. Ayıp değil mi, neden böyle şeyler söylüyorsun?" demesi üzerine Güven şunları söyledi.

"Evin önü mahrem durumlar… Zaten ben iş dışında herhangi birisinin elinde mikrofon ve kamera olması hasebiyle her şeyine cevap vermek zorunda değilim. Hiçbir zaman da vermedim. Evin önünde kurmayın kampı. Ben evimde rahat edemezsem, nereye gideyim? Evin önünde bekleme durumları artık bitsin. Bunun hiç kimseye faydası yok. Bundan hoşlananlar vardır, onlarla yapabilirler, sonuçta meslekleri… Ben zaten sürpriz sevmiyorum."