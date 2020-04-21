Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu - Magazin
Zafer Algöz, Can Yılmaz, Ozan Güven, Magazin

Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu

Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ın "Burda Olan Burda Kalır" isimli YouTube programına katılan Ozan Güven, evinin önünde magazin muhabirleri ile yaşadığı tartışmayla ilgili "Evin önünde kurmayın kampı. Ben evimde rahat edemezsem, nereye gideyim?" ifadesini kullandı.

21.04.2020 20:02 | Son Güncelleme: 21.04.2020 20:20
Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu

Ozan Güven, Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ın YouTube üzerinden yayın yapan "Burda Olan Burda Kalır"programına konuk oldu.

Programda koronavirüs salgını nedeniyle evde olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Güven, "Evde olayım… Kitabımı okuyorum, film seyrediyorum, temizliğimi yapıyorum. Herkes alim oldu" dedi.

"EV HANIMLIĞI ÇOK YORUCUYMUŞ"

Bu dönemde ev kadınlarını çok iyi anladığını söyleyen Ozan Güven, ilginç bir teklifte bulundu: "Sabah evden çıkarken annelerimiz, eşlerimiz, arkadaşları, 'Akşam ne yapayım?' derler. 'Ne yaparsan yap' denirdi ya… O çok kıymetli bir soruymuş. Bence saat 21.00'de sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz ya, saat 20.00'de de evde çalışan bütün kadınları alkışlamamız gerekiyor. Ucu bucağı yok. Bitmiyor iş… Ev hanımlığı çok yorucuymuş."

Ozan Güven: Magazinciler evin önüne kamp kurmasın

"EVİMDE RAHAT EDEMEZSEM NEREYE GİDEYİM?"

Zafer Algöz, geçtiğimiz günlerde evinin önünde muhabirlerle yaşadığı tartışmayı Ozan Güven'e hatırlatarak, ironik bir biçimde "Çocuklara ağır konuşmuşsun. 'Evimin önünde ne işiniz var? Bir de bana ne Cem Yılmaz'dan falan' demişsin. Ayıp değil mi, neden böyle şeyler söylüyorsun?" demesi üzerine Güven şunları söyledi.

"Evin önü mahrem durumlar… Zaten ben iş dışında herhangi birisinin elinde mikrofon ve kamera olması hasebiyle her şeyine cevap vermek zorunda değilim. Hiçbir zaman da vermedim. Evin önünde kurmayın kampı. Ben evimde rahat edemezsem, nereye gideyim? Evin önünde bekleme durumları artık bitsin. Bunun hiç kimseye faydası yok. Bundan hoşlananlar vardır, onlarla yapabilirler, sonuçta meslekleri… Ben zaten sürpriz sevmiyorum."

Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Baharı karşılayan Hadise'nin bahçe pozları mest etti Magazin
Baharı karşılayan Hadise'nin bahçe pozları mest etti
Oğlunun mezarını ziyaret eden Ebru'nun bıraktığı bileklik dikkat çekti Magazin
Oğlunun mezarını ziyaret eden Ebru'nun bıraktığı bileklik dikkat çekti
Seray, evlilik yıl dönümünü eşiyle dudak dudağa verdiği pozla kutladı Magazin
Seray, evlilik yıl dönümünü eşiyle dudak dudağa verdiği pozla kutladı
Acun, aşklarıyla olay yaratan Cem ve Serenay'ı sollayıp birinci oldu Magazin
Acun, aşklarıyla olay yaratan Cem ve Serenay'ı sollayıp birinci oldu
Defne Samyeli ve Deren Talu'nun bahçe pozuna beğeni yağdı Magazin
Defne Samyeli ve Deren Talu'nun bahçe pozuna beğeni yağdı
Kozmetik milyarderi Kylie, makyajsız ve yalın ayak sokağa fırladı Magazin
Kozmetik milyarderi Kylie, makyajsız ve yalın ayak sokağa fırladı
İdil-Mert Fırat çifti sosyal medyadan duyurdu: Bebek bekliyoruz
İdil-Mert Fırat çifti sosyal medyadan duyurdu: Bebek bekliyoruz
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış oyundan ihraç edildi
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış oyundan ihraç edildi
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
Jandarma, Orhan Gencebay animasyonlu 'Ya evde yoksan' videosu paylaştı
Jandarma, Orhan Gencebay animasyonlu "Ya evde yoksan" videosu paylaştı
Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı
Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncunun bacağı kesildi
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncunun bacağı kesildi
Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu
Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu
50 eyalette cinsel ilişkiye girdi! İşte ünlülerin en gizli kaçamakları
50 eyalette cinsel ilişkiye girdi! İşte ünlülerin en gizli kaçamakları
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi
Çukur dizisi, evden çekilen yeni bölümüyle bugün izleyicisiyle buluşacak
Çukur dizisi, evden çekilen yeni bölümüyle bugün izleyicisiyle buluşacak
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Karantinada olan Didem Soydan, yarı çıplak halde köpeğini öperken poz verdi
Karantinada olan Didem Soydan, yarı çıplak halde köpeğini öperken poz verdi
Eşinden, fenomen Elmira Namazova'ya 10 bin balonla evlilik yıl dönümü kutlaması
Eşinden, fenomen Elmira Namazova'ya 10 bin balonla evlilik yıl dönümü kutlaması
Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle video çekti
Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle video çekti
İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi
İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi
Ebru Şallı, 4 gün önce vefat eden oğlunun mezarını ziyaret etti
Ebru Şallı, 4 gün önce vefat eden oğlunun mezarını ziyaret etti
Acun Ilıcalı, Yasin ve Barış'ın kavgası hakkında konuştu: Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum
Acun Ilıcalı, Yasin ve Barış'ın kavgası hakkında konuştu: Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan...
Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? 'Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?'
Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? "Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?"
Acun'un Sercan'a verdiği 'Fatih Terim' cevabı sosyal medyayı salladı
Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ebru Şallı Halil Sezai Rafet El Roman
Spor Ersun Yanal Ergin Ataman Abdullah Avcı Ivan Obradovic Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Mart Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 20:21:20. #1.14#
title