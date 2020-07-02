Ozan Güven kimdir? Ozan Güven kaç yaşında, nereli?
Başarılı oyuncu Ozan Güven eşi merak ediliyor. Babil dizisi ile ekranlara gelen Ozan Güven, Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü'nde eğitim gördü. İzmir'de oyunculuk dersleri aldı. Peki, Ozan Güven nereli? Ozan güven boyu ve kilosu...
Muhteşem Yüzyıl dizisi ve Cem Yılmaz'ın birçok projesinde boy gösteren Ozan Güven, 2005 yılında bir evlilik gerçekleştirse de çift 5 yılın ardından boşandı. Oyuncunun bu evlilikten bir oğlu dünyaya geldi. Ozan Güven hayatı haberimizde.
OZAN GÜVEN KİMDİR?
Güven, 19 Mayıs 1975 tarihinde Almanya'nın Nürnberg şehrinde dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nden mezun olduktan sonra İzmir Belediye Konservatuar'ında oyunculuk dersleri aldı ve Şahika Tekand Tiyatrosu'nda çalıştı.
Çiçeği Büyütmek, İkinci Bahar, Dünya Varmış, Bana Abi De, Havada Bulut, Aslı ile Kerem, Koçum Benim, Bir İstanbul Masalı, Hırsız Polis, Canım Ailem, Muhteşem Yüzyıl, Koyu Kırmızı, GORA, AROG, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif V 216 ve Fi gibi projelerde yer alan Ozan Güven, son olarak Babil dizisi ile TV ekranlarına geliyor.
Başarılı oyuncu Güven 2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi fakat 2010 yılında boşandılar. Ozan Güven'in bu evlilikten Ali Ateş isminde oğlu bulunuyor. Ozan Güven 1.75 metre boyunda, 67 kilo ve Boğa burcudur.
OZAN GÜVEN DİZİLERİ
2020 Babil
2018 Jet Sosyete
2012 Muhteşem Yüzyıl
2012 Koyu KırmızI
2010 Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan
2010 Arka Sokaklar
2009 Canım Ailem
2005 Hırsız Polis
2004 Bir İstanbul Masalı
2004 Anlat İstanbul
2002 Bana Abi De
2002 Havada Bulut
2002 Aslı ile Kerem
2002 Koçum Benim
2001 Dünya Varmış
1998 İkinci Bahar
1998 Çiçeği Büyütmek
FİLMLERİ
2019 Karakomik Filmler
2018 Arif V 216 Robot 216
2016 Annemin Yarası
2014 Pek Yakında
2010 Ejder Kapanı
2010 Yahşi Batı
2008 A.R.O.G
2004 Yazı Tura
2004 G.O.R.A.
2002 9
2000 Balalayka
2000 Yıldız Tepe