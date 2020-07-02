Ozan Güven kimdir? Ozan Güven kaç yaşında, nereli?
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Ozan Güven kimdir? Ozan Güven kaç yaşında, nereli?

Başarılı oyuncu Ozan Güven eşi merak ediliyor. Babil dizisi ile ekranlara gelen Ozan Güven, Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü'nde eğitim gördü. İzmir'de oyunculuk dersleri aldı. Peki, Ozan Güven nereli? Ozan güven boyu ve kilosu...

Ozan Güven kimdir? Ozan Güven kaç yaşında, nereli?
02.07.2020 14:51 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:54

Muhteşem Yüzyıl dizisi ve Cem Yılmaz'ın birçok projesinde boy gösteren Ozan Güven, 2005 yılında bir evlilik gerçekleştirse de çift 5 yılın ardından boşandı. Oyuncunun bu evlilikten bir oğlu dünyaya geldi. Ozan Güven hayatı haberimizde.

OZAN GÜVEN KİMDİR?

Güven, 19 Mayıs 1975 tarihinde Almanya'nın Nürnberg şehrinde dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nden mezun olduktan sonra İzmir Belediye Konservatuar'ında oyunculuk dersleri aldı ve Şahika Tekand Tiyatrosu'nda çalıştı.

Ozan Güven kimdir? Ozan Güven kaç yaşında, nereli?

Çiçeği Büyütmek, İkinci Bahar, Dünya Varmış, Bana Abi De, Havada Bulut, Aslı ile Kerem, Koçum Benim, Bir İstanbul Masalı, Hırsız Polis, Canım Ailem, Muhteşem Yüzyıl, Koyu Kırmızı, GORA, AROG, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif V 216 ve Fi gibi projelerde yer alan Ozan Güven, son olarak Babil dizisi ile TV ekranlarına geliyor.

Ozan Güven kimdir? Ozan Güven kaç yaşında, nereli?

Başarılı oyuncu Güven 2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi fakat 2010 yılında boşandılar. Ozan Güven'in bu evlilikten Ali Ateş isminde oğlu bulunuyor. Ozan Güven 1.75 metre boyunda, 67 kilo ve Boğa burcudur.

Ozan Güven kimdir? Ozan Güven kaç yaşında, nereli?

OZAN GÜVEN DİZİLERİ

2020 Babil

2018 Jet Sosyete

2012 Muhteşem Yüzyıl

2012 Koyu KırmızI

2010 Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan

2010 Arka Sokaklar

2009 Canım Ailem

2005 Hırsız Polis

2004 Bir İstanbul Masalı

2004 Anlat İstanbul

2002 Bana Abi De

2002 Havada Bulut

2002 Aslı ile Kerem

2002 Koçum Benim

2001 Dünya Varmış

1998 İkinci Bahar

1998 Çiçeği Büyütmek

FİLMLERİ

2019 Karakomik Filmler

2018 Arif V 216 Robot 216

2016 Annemin Yarası

2014 Pek Yakında

2010 Ejder Kapanı

2010 Yahşi Batı

2008 A.R.O.G

2004 Yazı Tura

2004 G.O.R.A.

2002 9

2000 Balalayka

2000 Yıldız Tepe

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