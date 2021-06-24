Ozan Balaban kimdir? Ozan Balaban kaç yaşında, nereli? Ozan Balaban biyografisi!

Ozan Balaban, 2006 yılında Emaar'ın Türkiye'ye gelme kararının ardından, Emaar'ın Türkiye CEO'luğu görevine getirilerek İstanbul'a döndü. Son olarak Fenerbahçe Kulübü'nün seçimli olağan genel kurul toplantısında yapılan seçimlerin ardından, Fenerbahçe'nin yeni yönetim kuruluna seçilmiştir. Emaar Turkiye CEO'su Ozan Balaban kimdir? Ozan Balaban kaç yaşında, nereli? Ozan Balaban mesleği nedir? Ozan Balaban hayatı ve biyografisi nedir?

Ozan Balaban, 2006 yılında Emaar'ın Türkiye'ye gelme kararının ardından, Emaar'ın Türkiye CEO'luğu görevine getirilerek İstanbul'a döndü. Son olarak Fenerbahçe Kulübü'nün seçimli olağan genel kurul toplantısında yapılan seçimlerin ardından, Fenerbahçe'nin yeni yönetim kuruluna seçilmiştir. Emaar Turkiye CEO'su Ozan Balaban kimdir? Ozan Balaban kaç yaşında, nereli? Ozan Balaban mesleği nedir? Ozan Balaban hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

OZAN BALABAN KİMDİR?

Emaar Turkiye CEO'su Ozan Balaban, 1971 doğumludur.

1971 doğumlu Ozan Balaban, lise eğitimini İzmir Saint Joseph Lisesi'nde tamamladıktan sonra İsviçre'ye giderek, College Du Leman'da ve sonrasında Floransa Devlet Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde öğrenimine devam etti.

Güney Caroline'daki Clemson Üniversitesi'nde Hastane Mimarisi ve İnşaat işletme mühendisliği mastırı yaptı.

Amerika'da öğrenciliği sürerken 3 önemli firmada çalışan Ozan Balaban, dünyada hem mimar olup hem de inşaat işletme mühendisliği tahsili görmüş az sayıdaki yöneticilerden biridir.

Ozan Balaban, 2006 yılında Emaar'ın Türkiye'ye gelme kararının ardından, Emaar'ın Türkiye CEO'luğu görevine getirilerek İstanbul'a döndü. Son olarak Fenerbahçe Kulübü'nün seçimli olağan genel kurul toplantısında yapılan seçimlerin ardından, Fenerbahçe'nin yeni yönetim kuruluna seçilmiştir.

Fransızca, İngilizce ve İtalyanca bilen Ozan Balaban evli ve ikiz çocuk babasıdır.