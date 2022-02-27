Ozan Akbabakimdir? sorusu Bu akşam ekranlara gelecek olan İbo Show konuklarından Ozan Akbaba kimdir? Ozan Akbaba nereli, kaç yaşında? Ozan Akbaba dizileri ve filmleri! konuları gündem konusu oldu. Söylediği şarkılar ile izleyicileri mest eden sanatçı hakkında merak edilenleri derledik. İşte detaylar....

OZAN AKBABA KİMDİR?

1982 yılında Kars'ta dünyaya gelen Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Sinema filmleri, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu ve film müzikleri de yapıyor. Ayrıca, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde rol aldı. Oyuncu 2015'te ATV kanalında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırıyor. Ozan Akbaba, Kırık Kanatlar, Kavak Yelleri, Cennetin Sırları, Kuzey Güney, Arka Sokaklar, Poyraz Karayel ve Güldür Güldür'de oynadı. Günümüzde ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırdı.

OZAN AKBABA FİLMLERİ

Sinema

Anka - Murat

Aman Reis Duymasın - İlyas Çakırbeyli

Abluka - Ali

Mutlak Adalet - Metin

Krallar Kulübü

Kadir ve Kardeşleri - Ali

Ammar: Cin Tarikatı - Kemal

Sürgün İnek - Selçuk

Yarım Kalan Mucize - Ruhi Su

Bir Hikayem Var - Hasan

Kısa film

Bumerang - 2010

Çatallı Katil

Heksek

Karartma

Kötülük

Emanet

Son Sevişme

Hesaplaşma

Televizyon

Kasaba Doktoru - 2022- (Kemal)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2015-2021 (İlyas Çakırbeyli)

Güldür Güldür (Şenol)

Poyraz Karayel - 2015 (Taner)

Arka Sokaklar - 2014 (Doktor Veysel)

Kuzey Güney - 2012-2013 (Sümer Tezkan)

Cennetin Sırları - 2011 (Zafer)

Kavak Yelleri - 2007

Kırık Kanatlar - 2005

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