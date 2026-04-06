Haberler

JPMorgan Chase CEO'sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, İran'daki savaş nedeniyle petrol ve emtia fiyatlarında önemli ve süregelen şoklar yaşanma olasılığıyla karşı karşıya olunduğunu, bu durumun enflasyonun daha kalıcı hale gelmesine ve nihayetinde piyasaların şu anda beklediğinden daha yüksek faiz oranlarına yol açabileceğini ifade etti.

JPMORGAN CEO'SUNDAN İRAN SAVAŞI UYARISI

Dimon, JPMorgan Chase hissedarlarına yazdığı mektupta, bankanın 2025'teki performansının yanı sıra ABD ile küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karşı karşıya olunan zorlukların büyüklüğüne dikkati çeken Dimon, Ukrayna'da devam eden savaşın, İran'daki mevcut durumun, Orta Doğu'daki geniş çaplı çatışmaların, terör eylemlerinin ve en önemlisi Çin ile olmak üzere artan jeopolitik gerilimlerin bu zorlukların başında geldiğini aktardı.

"ENFLASYONUN DAHA KALICI HALE GELMESİNE NEDEN OLABİLİR"

Dimon, rahatsız edici genel duruma rağmen ABD ekonomisinin dayanıklılığını koruduğunu, son dönemdeki zayıflamaya rağmen tüketicilerin hala kazanıp harcadığını ve işletmelerin sağlam durumda olduğunu kaydetti.

ABD ekonomisinin bütçe açığı verilerek yapılan harcamalar ve geçmişte sağlanan teşviklerle desteklendiğini belirten Dimon, "Şu anda İran'daki savaş nedeniyle küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillenmesiyle birlikte petrol ve emtia fiyatlarında önemli ve süregelen şoklar yaşanma olasılığıyla da karşı karşıyayız. Bu durum enflasyonun daha kalıcı hale gelmesine ve nihayetinde piyasaların şu anda beklediğinden daha yüksek faiz oranlarına yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"YÜKSEK VARLIK FİYATLARI EK RİSK OLUŞTURUYOR"

Dimon, devam eden ticaret müzakerelerinin jeopolitik tansiyonu daha da yükselttiğine işaret ederek, "Kısa vadede kesinlikle iyi hissettiren yüksek varlık fiyatları ise herhangi bir terslik olması durumunda ek risk oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin dünyadaki bir numaralı askeri gücü muhafaza etmesi gerektiğini vurgulayan Dimon, dünyadaki üstün ekonomik konumunu sürdürmesi ve bunun aynı zamanda "Amerikan rüyası"nın yeniden canlandırılmasını gerektirdiğini aktardı.

Dimon, piyasalardaki diğer risklere de değinerek 1,8 trilyon dolarlık özel kredi piyasasının mevcut tablo içerisinde sistemik bir risk oluşturmadığını savundu.

Mektubunda yapay zekadan da bahseden Dimon, bunun nasıl gelişeceğinin henüz bilinmediğini, genel olarak yapay zekaya yapılan yatırımın "spekülatif bir balon" olmadığını, aksine, önemli faydalar sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Enflasyonu badtıemak doları tutmak için faize ihtiyacınız var. Artık kıvırmaya gerek yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

