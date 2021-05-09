Öz: Bir toplumu millet yapan, annedir
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Öz: Bir toplumu millet yapan, annedir

Öz: Bir toplumu millet yapan, annedir
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Anneler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Cennet annelerin ayağı altındadır.

Anneler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Cennet annelerin ayağı altındadır." öğretisinin ışığında yükselen bir medeniyetin temsilcileri olarak bu özel günü önemsediklerini söyledi.

"Anne, toplumun ittifak ettiği bir değerdir"

İnsanları bir araya getiren ortak değerlerin varlığına dikkat çeken AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, mesajına şöyle devam etti:

"Millet olmanın temel aracı olan bu değerler, toplumun üzerinde ittifak ettiği ve millet bütünlüğünün teminatı olan kutsallardır. Bu kutsallardan biri olan anne ise ülkenin neresinde olursa olsun insanların üzerinde ittifak ettiği en anlamlı noktadır. Bununla birlikte anne, bizi millet yapan değerlerimizin, kültür ve geleneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasını ve yaşatılmasını sağlayan, şefkatin ve hoşgörünün tükenmez bir kaynağıdır. Yalnızca kendi evladını değil, toplumun tüm fertlerini kucaklayan ve canından bir parça kabul eden annelerimiz hem Türk töresinde hem İslam penceresinde paha biçilmez bir kıymete sahiptir. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim anne-babaya iyiliği emrederken Peygamber Aleyhisselamın ifadeleriyle cennet ayaklarının altına serilmektedir. Çünkü anne toplumu doğuran, eğiten ve gerek dini gerek kültürel bağları kuşaktan kuşağa taşıyan yegane güçtür. Anneyi ihmal eden bir milletin yarınlara güvenle bakabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle yılın her gününde başımızın tacı olan annelerimizi, onlara adanan bugünde bir kere daha kutlayarak üzerimize borç olan teşekkürden bir damla sunmak hepimizin görevidir. Bu vesileyle başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, teşkilatlarımız adına sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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