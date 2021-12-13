AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Öz bebeğine işkence yaptığı iddia edilen anne hakkında yeni rapor: "Akli dengesi tam"

İSTANBUL Avcılar'da öz bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği, şırınga batırdığı ve darp ettiği iddia edilen annenin yargılanmasına devam edildi. Anne Ezgi K. hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda "Akli dengesi tam" denildi.

Avcılar'da farklı zamanlarda 2 yaşındaki öz bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği, şırınga batırdığı ve darp ettiği iddiasıyla yargılanan Ezgi K.'nın davasının görülmesine devam edildi. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ezgi K. SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada mahkeme başkanı sanık Ezgi K. hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda akli dengesinin tam olduğunun belirtildiğini söyledi.

Sanık avukatları Ezgi K.'nın polis merkezine gidip bebeğine işkence yaptığını ifade etmesine değinerek "Müvekkil sosyolojik ve psikolojik olarak cezaevini kendisine bir kaçış olarak görmüştür. Bu doğrultuda ifade vermiştir. Müvekkilimiz 3 yıldır tutuklu bulunmakta. Artık tutukluluk bir infaza dönüşmüş durumda. Tahliyesini istiyoruz" dedi.

Sanık Ezgi K. ise "3 yıldır işlemediğim bir suçtan tutukluyum" dedi.

Mahkeme heyeti ara kararında dosyanın cumhuriyet savcısına mütalaa için gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 20 Şubat 2019 tarihinde tutuklanan anne Ezgi K.'nın polis merkezinde verdiği ifadesi aktarılmıştı. İddianamede anne Ezgi K'nın çocuğu E.M.K.'ya bir türlü ısınamadığı için ölmesi amacıyla şırınga iğnesini ağzına batırıp kan gelmesini sağladığı ve bu nedenle hastaneye götürdüğü belirtilmişti. İddianamede anne Ezgi K.'nın çocuğunun burnuna, ağzına, kulağının iç kısmına ve göbek deliğine şırınga iğnesini birçok kez batırarak kan gelmesini sağladığı, vücudunun çeşitli yerlerini sıkarak morluklar oluşturduğu bu nedenle bebeğin hastanede 20 gün yatırıldıktan sonra teşhis konulamayarak başka bir hastaneye sevk edildiği anlatılmıştı. Anne Ezgi K.'nın bebeği hastanede tedavi gördüğü sırada koluna takılı damar yolu iğnesine sıvı sabun enjekte ettiği, durumu fark eden doktorun, baba Eray K.'yı uyardığı da iddianamede açıklanmıştı. Anne Ezgi K.'nın polis merkezine giderek suçunu itiraf ettiğinin anlatıldığı iddianamede sanık hakkında 'çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İhlas Haber Ajansı / Melike İnal - Son Dakika Haberleri

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