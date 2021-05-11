Öz: Bayram sevincini tedbirlere uyarak yaşayalım
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Öz: Bayram sevincini tedbirlere uyarak yaşayalım

Öz: Bayram sevincini tedbirlere uyarak yaşayalım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olan mübarek bir ayı tamamlayarak affa kavuşmuş olmanın ümidi ve mutluluğu içindeyiz.

Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olan mübarek bir ayı tamamlayarak affa kavuşmuş olmanın ümidi ve mutluluğu içindeyiz." dedi.

Öz: Ziyaretlerimizi telefonla yapalım

Bayramların Allah'ın rızasının kazanıldığı müstesna zaman dilimlerinden olduğunu belirten Başkan Öz mesajında, "Ana-babanın rızasının kazanıldığı, ziyaretlerle gönüllerin kazanıldığı, yoksul ve muhtaçların gözetildiği, sevgi ve saygının kuşatıcı iklimine girildiği zaman dilimlerinden olan bayramları fırsat bilmeli ve Allah'ın rızasını kazanmak için yarışmalıdır. Pandemi nedeniyle evlerimizde kaldığımız bugünlerde eski bayramları arayacağız elbette ama ziyaretlerimizi yine de telefon yoluyla gerçekleştirebilir, sevdiklerimizi rızayı ilahiye ulaşabiliriz." ifadelerine yer verdi.

Öz: Bayram af ile bayramdır

Ramazan ayının bitişini, Alemlerin Rabbi olan Allah'tan gelen af müjdesinin bayrama çevirdiğini belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Bu müstesna zaman dilimini Allah'ın emirlerine uyarak ve yaşantımızı Peygamber Aleyhisselamın örnek hayatına benzeterek tamamladıysak affedilmeyi ümit ederiz. Bayramı bayram yapan işte budur. Nitekim Erzurum'un manevi mimarlarından Alvarlı Muhammed Lütfi Efe de gazelinde bu gerçeğe dikkat çekerek 'Mevla bizi afv ede/ Gör ne güzel 'ıyd ola/ Cürm ü hatalar gide/ Bayram o bayram ola' dizeleriyle af sevincini şiirleştirmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan ayında kazandıklarımızı kaybetmeden güzel bir ömür sürme temennisiyle başta şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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