Kan donduran vahşet! Öz ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
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Kan donduran vahşet! Öz ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişi, öz ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Cinayet şüphelisi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Saat 13.00 sıralarında 8789 sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre aynı apartmanda oturan Ahmet Y. ile kardeşi Agah Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Agah Y., evde bulunan pompalı tüfeğini alarak ağabeyine ateş açtı. Ahmet Y., kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kardeş dehşeti! Öz ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

EKİPLER BÖLGEYİ ABLUKAYA ALDI

Polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Y.'nin cansız bedeni olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kardeş dehşeti! Öz ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

GÜRÜLTÜ YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

Cinayet şüphelisi Agah Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi için emniyete götürüldü. Ağabey ile kardeşin sık sık kavga ettikleri, dün gece de gürültü yüzünden tartıştıkları öne sürüldü.

Olay ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Kan donduran vahşet! Öz ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ

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