Oyuncu Hasan Kaçan, İBB'den 187 bin TL aldığı yönündeki haberleri yalanladı
Oyuncu Hasan Kaçan, Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti tarafından yönetildiği dönemde 8 gün için 187 bin 500 TL aldığı yönündeki iddialara cevap vererek "Fahiş bir rakamsa mesleği bırakırım" dedi.
Ekmek Teknesi dizisindeki başarısıyla akıllara kazınan oyuncu Hasan Kaçan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) AK Parti tarafından yönetildiği dönemde yaptığı etkinlik için kendisine 8 gün için 187 bin 500 lira ödendiği iddia edildi. Oyuncu, hakkındaki iddialara Twitter hesabından cevap verdi.
"KAÇAN'A GÜNLÜK ORTALAMA 23 BİN TL ÖDENDİ"
BirGün'den İsmail Arı'nın iddiasına göre, İBB'ye bağlı İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Şirketi 22 Haziran 2016 tarihinde "Heredot Cevdet Sohbetleri Özel Etkinliği" adı altında ihale yaptı. İhaleye tek başına katılan Kaçan'la 93 bin 750 liralık iki ayrı sözleşme imzalandı. Sözleşmelerin imzalanmasının ardından da İBB kasasından Kaçan'a toplam 187 bin 500 liralık ödeme yapıldı. İBB ile Kaçan arasında imzalanan sözleşmenin süresi ise "sekiz gün" olarak belirtildi. Belediye kasasından Kaçan'a günlük ortalama 23 bin TL ödendi.
"FAHİŞ BİR RAKAMSA MESLEĞİ BIRAKIRIM"
Hakkında çıkan haberlere Twitter hesabından cevap veren Hasan Kaçan ise şunları söyledi: "Bugün ve Milli Gazete'nin el ele 'Dudak uçuklatan rakam!' dedikleri: Ramazan ayında toplam 8 gösteri yapmışız. Gösteri başına, başrol, oyuncular, senaryo, makyöz, kuaför= 23.375. TL Stopaj+KDV dahil. @milligazetecom gösteri sektörüne sorun. Fahiş bir rakamsa mesleği bırakırım."
Haber Videosu: Oyunu Hasan Kaçan, İBB'den 187 bin TL aldığı yönündeki haberleri yalanladı
-
Volkan Konak, Atilla Taş ve Athenaya ödenen paralardan da bahsedelimCevap Yaz Yayından Kaldır
-
TARKAN, SILA GİBİ SOL GÖRÜŞLÜ SANATÇILARA CHP BELEDİYELERİ MİLYONLAR VERİRKEN SESNİNİZ ÇIKMIYORDU AMA. . . BU NE ZİHNİYET YA. . BİZDEN DEĞİLSEN O ZAMAN İŞE YARAMAZSIN!!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
az bile almış imama sorun bakalım ramazanda konserler veriyordu onlara kaç para ödemişCevap Yaz Yayından Kaldır
-
YAHU BU ÜLkede hiç maç yapmadan 1, 5 yıllık maaşı milyon dolar alan sporcular teknik adamlar var onlara bişey deme sanatçı alsın kardeşim helal olsunCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
-
EKO MİLYONU TARKANIN, KUZEYİN OĞLUNA 6 AYDA VERDİ KİMSEDEN GIK YOKKCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
-
ALOOO. . ! BU ÜLKEDE 1 AYLIK ASGARİ ÜCRET 2325 TL. . ! 1 SAATLİK GÖSTERİ 23000TL OLUR MU BE İNSAFSIZLAR. . !Cevap Yaz 8 8 Yayından Kaldır
-
23 binin içinden kaç insan yemek yiyor bir düşün sonra konus yılbası gösterileri için imamoğlu nekadar para harcadı bunuda ögren öyle konus1 Yayından Kaldır
-
Sıradan Bir Şarkıcı nın 2 Saatlik Sahne Kazancı 400 Bin TL Sıradan Bir Şarkıcı nın Konser Kazancı 1, Milyon TL Sıradan Bir Futbolcunun Senelik Kazancı 12 Milyon TL ( Gelir Adaletsizliği Türkiyede Hat safa da )Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
-
Cahil topluluğu bu şekilde anlayabilirsiniz1 Yayından Kaldır
-
sen ne iş yapıyorsunkiCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır