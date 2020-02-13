Oyuncu Hasan Kaçan, İBB'den 187 bin TL aldığı yönündeki haberleri yalanladı

13.02.2020 10:39 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:56

Ekmek Teknesi dizisindeki başarısıyla akıllara kazınan oyuncu Hasan Kaçan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) AK Parti tarafından yönetildiği dönemde yaptığı etkinlik için kendisine 8 gün için 187 bin 500 lira ödendiği iddia edildi. Oyuncu, hakkındaki iddialara Twitter hesabından cevap verdi.

"KAÇAN'A GÜNLÜK ORTALAMA 23 BİN TL ÖDENDİ"

BirGün'den İsmail Arı'nın iddiasına göre, İBB'ye bağlı İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Şirketi 22 Haziran 2016 tarihinde "Heredot Cevdet Sohbetleri Özel Etkinliği" adı altında ihale yaptı. İhaleye tek başına katılan Kaçan'la 93 bin 750 liralık iki ayrı sözleşme imzalandı. Sözleşmelerin imzalanmasının ardından da İBB kasasından Kaçan'a toplam 187 bin 500 liralık ödeme yapıldı. İBB ile Kaçan arasında imzalanan sözleşmenin süresi ise "sekiz gün" olarak belirtildi. Belediye kasasından Kaçan'a günlük ortalama 23 bin TL ödendi.

"FAHİŞ BİR RAKAMSA MESLEĞİ BIRAKIRIM"

Hakkında çıkan haberlere Twitter hesabından cevap veren Hasan Kaçan ise şunları söyledi: "Bugün ve Milli Gazete'nin el ele 'Dudak uçuklatan rakam!' dedikleri: Ramazan ayında toplam 8 gösteri yapmışız. Gösteri başına, başrol, oyuncular, senaryo, makyöz, kuaför= 23.375. TL Stopaj+KDV dahil. @milligazetecom gösteri sektörüne sorun. Fahiş bir rakamsa mesleği bırakırım."

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