Oyunseveler için düzenlenen yılbaşı yayınında Ece Seçkin, Aleyna Tilki ve Reynmen rüzgarı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yılbaşını evde geçiren oyunseverler, PUBG Mobile YouTube canlı yayınında buluştu. Aleyna Tilki, Reynmen ve Ece Seçkin'in konser verdiği ve inluencerların konuk olduğu yayın 9 milyondan fazla kişiye ulaşırken programda binlerce hediye dağıtıldı.

Bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle, binlerce kişi yeni yılı evinde karşıladı. PUBG Mobile, oyunseveleri 'Yılbaşı Gecesi' ile YouTube canlı yayınında buluşturdu. Birçok sanatçı ve inluencerın konuk olduğu yayında, bilgi ve tahmin yarışmaları yapıldı. Aleyna Tilki, Ece Seçkin ve Reynmen'in verdiği konserle eğlenen oyunseverler, binlerce hediye de kazandı.

CANLI YAYINDA ANLIK 270 BİN İZLEYİCİ

Müzik ve oyun dünyasının önemli isimlerini buluşturan 220 dakikalık yılbaşı özel programında, oyun içi izlenme ve influencer canlı yayınlarıyla anlık 270 bin kişiye ulaştı. Yayına toplamda ise 9 milyon 200 bin izleyici katıldı. Aleyna Tilki, Reynmen ve Ece Seçkin'in canlı konserlerinin yer aldığı program YouTube trend videolar listesinde 1 numaraya çıkarken Türkiye'de canlı konser izleyici rekorunu kırdı.

INFLUENCERLAR BİRBİRİYLE YARIŞTI

Yayında 'Mezarcı', 'Egoist Pati', Nisa, 'BloodRapper', 'Doch', Tugay Gök, 'Miranda' ve Vural Üzül kendi aralarında kırmızı ve mavi olarak 4'er kişilik iki takıma ayrılıp, bilgi ve tahmin yarışmalarında birbirleriyle yarıştılar. Verdikleri doğru cevaplar ile takımlarına puanlar kazandırdılar.

YAYINCILARIN MAÇLARI NEFES KESTİ

Yarışmaların ardından oyunseverlerin beklediği karşılaşmalar başladı. Konukların '1VS1' maçları nefes kesti. Geceye Mezarcı ve Doch'un maçı damga vurdu. YouTube'daki atışma sonrası ilk kez PUBG Mobile Yılbaşı Gecesi'nde karşı karşıya gelen ikili, '1VS1'de kozlarını paylaştı. Maç sonunda ikilinin birbirlerine sarılarak aralarındaki buzları erittikleri görüldü. Ardından gecenin şampiyonunu belirleyecek '4VS4' maçı başladı. 'Unlost'un (Cantuğ Özsoy) sunumuyla gerçekleşen '4VS4' maçını kırmızı takım kazanarak, kupayı evlerine götürdü.

ZURNİSTANBUL orkestrası PUBG Mobile tema müziğini geleneksel Türk ezgileri ile yorumlarken, gece yarısında Türkiye'nin yılbaşı ile özdeşleşen eğlencesi, oryantal dansçılar da yayında yer aldı.

Reynmen son şarkısı Melek'i ilk kez, düzenlenen yılbaşı programında, canlı olarak seslendirdi. Performansların ardından sanatçılar ana stüdyoya gelip, gösteri maçında kozlarını paylaştı. İki takıma ayrılan sanatçılara 'Unlost' eşlik etti ve 'Unlost' & Aleyna Tilki, Reynmen & Ece Seçkin maçı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı