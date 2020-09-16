OYUNCULUK TEKLİFLERİNİ DEĞERLENDİRİYOR!
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OYUNCULUK TEKLİFLERİNİ DEĞERLENDİRİYOR!

'Final', 'İntikam', 'Aşk Engel Tanır mı', 'Hiç İyi Değilim' şarkılarıyla pop alemine renkli ve kalıcı izler bırakmayı hedefleyen Berru Tural, yeni teklisi 'Aşk Esiyor' ile istediği başarıyı yakalamaya başladı.

OYUNCULUK TEKLİFLERİNİ DEĞERLENDİRİYOR!
16.09.2020 22:54 | Son Güncelleme: 16.09.2020 22:59

Düzgün fiziği ile dikkat çeken genç popçu bazı yeni başlayacak dizilerden gelen teklifleri değerlendirmek için senaryolarını okumaya başladı. Bu işi layıkıyla yapmak için oyunculuk derslerine Altan Gördüm ve Vhaide Perçi'den almaya hazırlanan Berru Tural bir yandan da yeni single için stüdyo çalışmalarına devam ediyor. Pandemi yaaklarının ardından Kaş, Çeşme ve en son Bodrum'da kısa tatiller yaparak& ; yeni sezon için güç toplayan Tural, sıkı bir sinema izleyicisi olduğunu ve kalbinde sağlam ve güçlü bir kadrosu olan sinema filminde yeteneğini sergilemek olduğunu dile getirdi. Kalıplara sığmayı sevmeyen, sunduğu işlerle dikkatleri çekmeyi başaran Berru Tural, kendi ruhundaki titreşimleri vokal kaydını yaptığı andan itibaren yüksek duyguda söyleyerek, tek seferde kaydetti. 'Aşk Esiyor'un video klibi Şile'nin köyleri ve ormanlık alanlarda çekildi. Klibin yönetmenliğini ve kurgusunu Efe Cansoy üstlendi. Sıcak renklere sahip video klipte Tural'a, kamyonet arkasında çekilen sahnelerde yakın arkadaşının köpeği eşlik etti.



Kaynak: Snob Magazin

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