"Oyunculuk Kariyer Planlaması" söyleşisi AKM'de gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu ve eski Devlet Opera Balesi Genel Müdürü Remzi Buharalı "Oyunculuk Kariyer Planlaması" başlıklı söyleşide konuştu.

Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen etkinliğe çok sayıda oyuncu ve oyuncu adayı dinleyici olarak katıldı.

Remzi Buharalı, uzun yıllar sanat kurumları yöneticiliği yaptığını belirterek, bu durumu "sanatı icra eden taraftan sanatı yönlendiren tarafa geçmek" olarak tanımladığını söyledi.

Kariyerin ve kariyeri planlamanın bir sonu olmadığına dikkati çeken Buharalı, "Yaşamla olan bağı güçlü tutabilmek için projelere çok ihtiyaç var. Bu projelerin kendinize faydasından daha çok toplumsal faydaya yönelik yönüne de bakmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Buharalı, kariyerin bütün mesleklerde bir yolculuk olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kariyer yolculuğuna hayattaki her şey etki eder. Esasında bu yolculuk sabah uyandığınızda başlar. Sokağa çıkma hazırlığınız sizin kariyer yolculuğunuza etki eder. Kendinize ne kadar moral yüklerseniz, karşı taraftakine de o kadar moral yükleyeceksiniz. Sizin o moralinizle karşı tarafın morali buluştuğunda da bir farkındalık yaratacaksınız. Kılık kıyafetinize verdiğiniz önem bile kariyer yolculuğunuzda sizi fark etmesi gereken kişilerin fark etmesini sağlar."

Kariyer kavramının mesleki anlamından farklı olarak insani olarak da değerlendirilebileceğini belirten Buharalı, iyi bir insan olma hedefinin bile bir kariyer hedefi olabileceğini dile getirdi.

"Sanat yeniliklere açık olmayı gerektiriyor"

Kubilay Karslıoğlu ise "Sanatta kariyer, kurduğunuz hayalin gerçekleşmesidir" sözünü hatırlatarak, sanatçının yeteneğinin sınırlarını bilerek bir gelecek planı yapması gerektiğini ifade etti.

Sanat gibi sübjektif alanlarda başarılı olmak için farklı faktörlerin devreye girdiğine vurgu yapan Karslıoğlu, şunları kaydetti:

"Sanatla ilgilenen birinin her yaptığı işin çok başarılı olması diye bir şey söz konusu olamaz. Başarılı olmak bence şart değildir. Sadece sanatçının belirleyici olduğu bir durum da değil. Sanat biraz daha kompleks bir yapı ve yeteneğiniz kapasitesinde birtakım şeyleri yapabiliyorsunuz."

Karslıoğlu, başarının ancak üretme amacından vazgeçmemek, cesur olmak gibi erdemlerle mümkün olabileceğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sanat yeniliklere açık olmayı gerektiriyor. Siz böyle olunca en başında kariyerinizi doğru yönde belirlemiş oluyorsunuz. Her zaman başarıyı yakalayamayabilirsiniz ama gönül rahatlığınız olur. Bence kariyerin en önemli noktası yaptıklarınla mutlu olabilmektir. Kariyer hedeflerine ulaşmak için bir acı çekmek de gerekebilir. Bu yola çıkarken çok kararlı olmak gerekiyor. Bir oyuncunun kariyer planlamasını kendini tanımaya başladığı 18-19 yaşlarında yapması bence en doğrusudur."

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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