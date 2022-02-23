Oyunculuğu Bıraktığını Açıkladı! Yeni İşi Şaşırttı

City's AVM çıkışı beslenme uzmanı eşi Taylan Kümeli ile görüntülenen Gökhan Arsoy, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

1997 yılında başrolünde Ebru Gündeş'in de yer aldığı "Deli Divane" dizisi ile oyunculuk hayatına adım Gökhan Arsoy, "Oyunculuğu kendi isteğimle bıraktım. Şimdi sektörde şartlar nasıl bilmiyorum ama geçmişte sinema ve dizi sektörlerinde yaşanan çarpıklıklar yüzünden oyunculuktan vazgeçtim" açıklamasında bulundu.

"SÖZLERİNİ TUTMUYORLARDI"

Sözlerini sürdüren Arsoy, "Geçmişte yapımcılar çok vasattı, asıl işi yapımcı olmayan insanlar piyasadaydı, sözlerini de tutmuyorlardı ben de ortamı görüp bırakma kararı aldım" ifadelerini kullandı.

"OTOSANAYİDE ÇALIŞIYORUM"

Bir süredir klasik arabaları restore edip sattığını söyleyen Gökhan Arsoy, "Otosanayide çalışıyorum. Orada arkadaşlarla araba topluyoruz. Eski amerikan arabaları uzmanlık alanım. Kendi adıma oyunculuktan daha keyifli bir iş yapıyorum" şeklinde konuştu.

GÖKHAN ARSOY KİMDİR?

Gökhan Arsoy kimdir, nereli, kaç yaşında; Gökhan Arsoy, 17 Nisan 1965 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Remzi Gökhan Arsoy'dur. Babası Yeşilçam oyuncusu Göksel Arsoy'dur.

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olduktan sonra İngiltere'de işletme eğitimi aldı.

1997 yılında babasının izinden giderek başrolünde Ebru Gündeş'in de yer aldığı "Deli Divane" dizisi ile oyunculuk hayatına adım attı.

1998 yılında senaryosunu Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın birlikte yazdığı, Bergüzar Gökçe Korel, Tuba Ünsal, Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Kırık Hayatlar dizisinde oynadı.

2005 yılında "Sevda Tepesi" adlı dizide Aydan Burhan, Dursun Ali Sarıoğlu,Yalçın Menteş, Şenol İpek ile birlikte rol aldı.

Gökhan Arsoy, 2 Ocak 2010 tarihinde Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Taylan Kümeli ile New YorkBaşkonsolosluğu'nda nikah masasına oturdu.